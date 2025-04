Krachende Pleite im Quotenkampf, RTL setzt Show aus: War's das für Stefan Raab?

Das Quoten-Debakel bekam im Anschluss auch "Stern TV" zu spüren. Das Magazin mit Gastgeber Steffen Hallaschka (53) erzielte am Mittwochabend mit 7,4 Prozent ebenfalls nur eine äußerst spärliche Reichweite.

Und auch beim Gesamtpublikum blieb "DGHNDM" deutlich hinter den Erwartungen zurück. Mit einer Reichweite in Höhe von 870.000 schrammte das Format nur ganz knapp an einem Allzeit-Tief vorbei.

Sehen wollte die Männerrunde allerdings kaum jemand. Lediglich 290.000 Menschen in der relevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen schaltete laut " DWDL " ab 20.15 Uhr bei RTL ein. Damit lag der Marktanteil in dieser Kategorie bei mageren 6,7 Prozent - neuer Minusrekord!

Beim zweiten Prominenten-Special der Hybrid-Gameshow war jede Menge Testosteron am Start, oder besser gesagt, ausschließlich. Raabs Gegner hießen Tom Beck, René Casselly, Björn Werner, Thorsten Legat und Michael "Mimi" Kraus.

Am Mittwochabend hat "Du gewinnst hier nicht die Million" erneut eine krachende Pleite gegen die Konkurrenz einstecken müssen. Die Situation um den gelernten Metzger aus Köln dürfte sich damit weiter verschärfen.

"Joko & Klaas gegen ProSieben" erreichte am Mittwochabend beim jungen Publikum einen sensationellen Marktanteil von 15,1 Prozent. © ProSieben/ProSieben/dpa

Quoten-Kracher des Abends war mit Abstand "Aktenzeichen XY". Die ZDF-Sendung erreichte satte 780.000 junge Leute, was einem Marktanteil von 17,9 Prozent entsprach. Beim Gesamtpublikum sorgten 4,36 Millionen TV-Zuschauer sogar für 19,3 Prozent.

Als größter Konkurrent erwies sich zur Primetime "Joko & Klaas gegen ProSieben". Zwar zappten insgesamt nur 900.000 Personen auf den Münchener Privatsender, in der jungen Zielgruppe erreichte die Show jedoch einen sensationellen Marktanteil von 15,1 Prozent.

Die Quoten-Scharte auswetzen kann der Raabinator vorerst nicht, denn bei RTL setzt "DGHNDM" erst einmal aus. Ab Ostersonntag läuft an fünf Abenden in Folge die "3-Millionen-Euro-Woche" von "Wer wird Millionär?". Deshalb entfällt die Show am 23. April im linearen TV. Bei RTL+ soll es aber dennoch eine neue Episode geben.

Am 14. Mai ersetzt Raab sich dann gleich selbst. Für besagten Abend haben die Kölner Fernsehmacher jetzt ein Special mit dem 58-Jährigen rund um den Eurovision Song Contest angekündigt. Dieser findet am 17.Mai in Basel (Schweiz) statt.