Stefanie Giesinger hatte erste Schönheits-OP mit 18: "Wieso tun wir uns das an?"

Berlin - Trotz aller Bekenntnisse zu Diversity lässt der enorme Druck in der Modeindustrie viele junge Frauen an sich und ihrem Körper zweifeln. Auch Stefanie Giesinger (27) hat sich bereits sehr früh beim Beauty-Doc vorgestellt.

Stefanie Giesinger (27) kritisiert die heutigen Schönheitsnormen. © Screenshot/Instagram/stefaniegiesinger, Britta Pedersen/dpa (Bildmontage)

"Mit 18 stand ich mit meinem besten Freund [...] das erste Mal in der Schönheitsklinik. Grund: Fett am Innenschenkel und an der Taille reduzieren", verriet das Model in einem Beitrag auf Instagram.

Giesinger hatte gerade einmal die Volljährigkeit erreicht, als sie sich Fettzellen mittels eines speziellen Geräts durch Kälte abtöten ließ. Kryolipolyse ist der Fachbegriff für diese Prozedur, die zuletzt in den Medien kontrovers diskutiert wurde.

Doch schon viel früher sei sie bestimmten Schönheitsidealen hinterher gejagt, gestand die 27-Jährige.

"Seit ich denken kann, war es mir wichtig, 'schön' auszusehen. Vor dem Kindergarten wurden die Haare geflochten, ein Outfit abgestimmt. An meine Kleidung und Frisur vom ersten Schultag kann ich mich noch viel mehr erinnern als an alles Inhaltliche", blickte Giesinger zurück. Seit ihrer Teilnahme an "Germany's Next Topmodel" im Jahr 2014 definiere sie sich "natürlich nur noch mehr durch mein Äußeres".

Zwar wurde Stefanie Giesinger durch den Sieg in Heidi Klums (50) Model-Schmiede zum gefragten Werbegesicht - doch sie sehe sich auch ständig mit einer "utopischen Erwartungshaltung" konfrontiert, sagt sie.