Stefanie Giesinger über ihre Erkrankung: "Wäre es anders gelaufen, wenn ich ein Junge gewesen wäre?"

Berlin - In der zweiten Folge ihres G-Spot-Podcasts stellt sich Topmodel Stefanie Giesinger (27) gemeinsam mit Autorin und Aktivistin Phenix Kühnert (27) die Frage "An welchen Stellen hinkt es noch mit der Gleichberechtigung?"

Stefanie (27) widmet sich in ihrem neuen Podcast Themen, die sie persönlich bewegen. © AFP/ Getty Images

Die beiden Models diskutieren über Manspreading und "wie viel Raum (...) Frauen in der Gesellschaft gegeben wird". Mansplaning, "also wenn ein Mann dir die Welt erklärt als Frau", fände Giesinger persönlich am schlimmsten.

Im Anschluss berichtet die Topmodel-Gewinnerin von wissenschaftlichen Berichten, welche belegen sollen, dass die Medizin dem Körper der Frau zu wenig Beachtung schenke.

Studien würden vor allem an Männern vorgenommen, im Anschluss jedoch als Behandlungsgrundlage für beide Geschlechter genutzt werden.

"Hast du schon mal negative Erfahrungen bei Ärztinnen gemacht?", fragt Giesinger daraufhin ihren Gast. Phenix berichtet, dass sie von Medizinern oft nicht ernst genommen werden würde und dass es ihren Freundinnen genau so ginge.

"Es ist erschreckend, dass ich fast sterben musste, bis meine Krankheit diagnostiziert wurde. Ich frage mich also: Wäre es anders gelaufen, wenn ich ein Junge gewesen wäre?", sagt Steffi und enthüllte neue Details zu ihrer dramatischen Krankheitsgeschichte.