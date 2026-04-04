Stephanie Stumph zwischen Karriere und Mama-Sein: "Früher dachte ich: 'Wieso haben Eltern ihre Kinder nicht im Griff?'"

Dresden/München - Ab Karfreitag zeigt das ZDF jeden Freitag eine neue Folge der Krimireihe "Der Alte". Natürlich mit von der Partie: Stephanie Stumph (41), die wieder als TV-Kommissarin Annabell Lorenz ermitteln wird. Bis zum achten Schwangerschaftsmonat stand die zweifache Mutter vor der Kamera. Nur zwei Monate nach der Geburt ihres zweiten Kindes heißt es für die 41-Jährige wieder: zurück zum Berufsalltag!

Stephanie Stumph (41) struggelt derzeit mit ihrem Arbeits- und Privatleben. © Robert Michael/dpa

Erst vor einigen Tagen gewährte die Tochter von "Stubbe"-Star Wolfgang Stumph (80) auf Instagram intime Einblicke als frischgebackene Mutter im fordernden Arbeitsalltag.

Auf einem Schwarz-Weiß-Foto ist zu sehen, wie sie ihr Baby während den Dreharbeiten stillt. "2 Jobs zur gleichen Zeit. Nicht immer stressfrei, aber ich bin sehr froh, dass ich die Möglichkeit habe, meiner beruflichen Leidenschaft weiter zu folgen", heißt es in dem Beitrag.

Für die frühe Rückkehr aus dem Mutterschutz hat sich Stumph bewusst entschieden. Trotzdem offenbart sie im Interview mit dem Südkurier, wie anstrengend die Verbindung zwischen Privat- und Arbeitsleben ist: "Früher habe ich mir immer gesagt: 'Wieso haben Eltern ihre Kinder nicht im Griff?' Aber das ist eben leider die absolute Realität."

Demnach würde ihr erstgeborener Sohn das Familienleben derzeit extrem auf den Kopf stellen: "Wer Kinder hat, der muss eben auch gegen den dreieinhalbjährigen Endgegner bestehen, der seinen Willen durchsetzen will."