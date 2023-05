Still-Probleme nach Brust-OPs bei Chethrin Schulze? "Das hat mir vorher kein Arzt gesagt!"

Heiraten möchte Chethrin Schule (31) erst, wenn der Babybauch wieder weg ist. © Bildmontage: Instagram/chethrin_official

In einer Fragerunde auf Instagram gab Chethrin ein ausführliches Update zu ihren erfreulichen Umständen. So ließ sie ihre Follower wissen, dass sie mittlerweile 1,3 Kilo zugenommen hat, gerne natürlich und ohne eine Periduralanästhesie (PDA) entbinden würde und der Entbindungstermin (ET) für ihren Sprössling der 23. November 2023 ist.

"Das wäre ein schönes Datum, aber ich halte nichts vom ET. Mein Kind ist kein Termin! Wisst Ihr, was ich meine, Mamis? Ich kenne auch niemanden aus meinem Freundeskreis, bei dem das Kind rechtzeitig kam", so die Blondine bestimmt.

Eine Hochzeit mit ihrem Freund und Papa des Ungeborenen kann sich Chethrin gut vorstellen - allerdings erst nach Ende ihrer Schwangerschaft. "Ich will auf keinen Fall vor der Geburt heiraten, möchte ganz unbeschwert, ausgelassen und ohne Bauch heiraten", verriet sie ihren Followern.

Das bedeutet wohl, dass dieses Jahr keine Hochzeit mehr im Hause Schulze ansteht!