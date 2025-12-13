Influencerin (✝33) tot in Thailand aufgefunden: Sie stürzte aus dem neunten Stock
Phuket (Thailand) - Die internationale Netzgemeinde trauert um die mexikanisch-kanadische Influencerin Mary Magdalene (✝33). Die ausgefallene Bekanntheit, mit bürgerlichem Namen Denise Ivonne Jarvis Gongora, wurde am Dienstag in Phuket (Thailand) tot aufgefunden. Laut "Daily Mail" sei sie aus dem neunten Stock vom Balkon gefallen.
Nur wenige Stunden vor ihrem Ableben checkte sie demnach in einem Hotel im Stadtteil Patong ein. Hotelangestellte entdeckten ihren leblosen Körper auf dem Parkplatz des Gebäudes und alarmierten gegen 13.50 Uhr die Behörden, so "Khaosod English".
Die örtliche Polizei in Patong bestätigte den Fund und leitete umgehend Ermittlungen ein, um die genauen Umstände des Sturzes zu klären.
Die Leiche wurde zunächst ins Krankenhaus von Patong gebracht und anschließend für eine vollständige Autopsie in das Vachira Phuket Hospital überführt, berichtete die Nachrichten-Website aus Bangkok. Familienangehörige identifizierten Denise Identität, bevor die Nachricht an die Öffentlichkeit gelangte.
Ihr Todesfall löste eine Welle der Anteilnahme aus. Viele Fans widmeten ihr auf ihrem Instagram-Account "1800leavemaryalone" zahlreiche emotionale Worte. "Es tut mir so leid, dass die Welt so grausam zu dir war - Ruhe in Frieden", schrieb ein User unter ihrem letzten Video.
Mary Magdalene (✝33) wurde durch riskante Schönheits-OPs zur Berühmtheit
Mary Magdalene machte sich weltweit vor allem durch ihr extravagantes Aussehen einen Namen. Dieses erlangte die 33-Jährige durch zahlreiche riskante Schönheits-OPs. Rund 211.000 Menschen verfolgten ihre außergewöhnliche Transformation auf Instagram.
Immer wieder geriet sie mit ihren chirurgischen Eingriffen in die Schlagzeilen. So platzte der Influencerin beispielsweise 2023 eines ihrer übergroßen Brustimplantate, berichtete "Promiflash". Trotz der Kontroversen verteidigte sie ihre Entscheidungen stets öffentlich.
"Viele Menschen sind süchtig nach ihren Hobbys, aber ich denke, solange ich niemandem wehtue und es mich glücklich macht, ist daran nichts auszusetzen", erklärte Mary Magdalene in einem Interview mit "The Sun" 2022.
Titelfoto: Fotomontage/Instagram/1800leavemaryalone