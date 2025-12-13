Influencerin (✝33) tot in Thailand aufgefunden: Sie stürzte aus dem neunten Stock

Phuket (Thailand) - Die internationale Netzgemeinde trauert um die mexikanisch-kanadische Influencerin Mary Magdalene (✝33). Die ausgefallene Bekanntheit, mit bürgerlichem Namen Denise Ivonne Jarvis Gongora, wurde am Dienstag in Phuket (Thailand) tot aufgefunden. Laut " Daily Mail " sei sie aus dem neunten Stock vom Balkon gefallen.

Mit 23 Jahren trug Mary Magdalene (✝33) bereits Körbchengröße 75P. © Fotomontage/Instagram/1800leavemaryalone

Nur wenige Stunden vor ihrem Ableben checkte sie demnach in einem Hotel im Stadtteil Patong ein. Hotelangestellte entdeckten ihren leblosen Körper auf dem Parkplatz des Gebäudes und alarmierten gegen 13.50 Uhr die Behörden, so "Khaosod English".

Die örtliche Polizei in Patong bestätigte den Fund und leitete umgehend Ermittlungen ein, um die genauen Umstände des Sturzes zu klären.

Die Leiche wurde zunächst ins Krankenhaus von Patong gebracht und anschließend für eine vollständige Autopsie in das Vachira Phuket Hospital überführt, berichtete die Nachrichten-Website aus Bangkok. Familienangehörige identifizierten Denise Identität, bevor die Nachricht an die Öffentlichkeit gelangte.

Ihr Todesfall löste eine Welle der Anteilnahme aus. Viele Fans widmeten ihr auf ihrem Instagram-Account "1800leavemaryalone" zahlreiche emotionale Worte. "Es tut mir so leid, dass die Welt so grausam zu dir war - Ruhe in Frieden", schrieb ein User unter ihrem letzten Video.