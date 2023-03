Zeigefreudiger Fan im "Borat"-Suit: Diese Stimmungskanone stiehlt Finch die Show!

Berlin/Würzburg - Was war denn da los? Mit seiner "Dorfdisko Reunion"-Tour reißt Finch (32, "Der letzte echte Macho") aktuell die deutschen Konzerthallen ab. Doch beim Tour-Stopp in Würzburg stahl dem leidenschaftlichen Ossi ein besonders bizarrer Fan die Show.

Rapper Finch (32) tingelt aktuell mit seiner "Dorfdisko Reunion"-Tour durch die deutschen Konzerthallen. © Alexander Prautzsch/dpa

Sauf-Eskapaden, Drogen-Exzesse, Pogo - wer einmal auf einem Finch-Konzert war, kann bestätigen: Der selbst ernannte ostdeutsche Hasselhoff und seine Fans wissen, wie man feiert.

Dabei kann es auch schon einmal ruppig zugehen: Auf einer Show im September vergangenen Jahres boxte der 32-Jährige ein Mark-Forster-Double kurzerhand von der Bühne.

Die Fans feiern Finch für die raue Malocher-Attitüde - und zeigen sich bisweilen nicht weniger ausgeflippt als ihr Idol!

So auch am vergangenen Freitag bei "DDR"-Tour-Stopp in Würzburg. 3000 Fans - "ausverkauftes Haus", wie Finch stolz auf Instagram verkündet - waren in die Posthalle gekommen, um gemeinsam mit dem Rapper die Hütte abzureißen. Ein Fan verstand es dabei besonders, die Party-Crowd anzuheizen, wie ein Video zeigt, das Finch jetzt auf Instagram postete.

Die Szenerie: Die ersten Töne des Raver-Hits "Abfahrt" erklingen, die Fans - vor allem junge Männer mit nacktem Oberkörper - haben einen Kreis gebildet und bereiten sich auf den Moshpit vor. In ihrer Mitte: ein junger Mann, der mit Fischer-Hut und Schnauzer ein wenig an den Star des Abends auf der Bühne erinnert.

Bekleidet ist der Finch-Lookalike mit dem Tattoo auf der Brust lediglich mit einem Mankini - jenem ultraknappen Badeanzug, den Komiker Sacha Baron Cohen mit seinen "Borat"-Filmen berühmt machte. Dazu tanzt der Mann von der Menge umjubelt exzentrisch in der Mitte des Kreises, bis die Gabber-Drums von "Abfahrt" reinkicken und er in der pogenden Menge verschwindet.