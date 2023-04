Süße Baby-News! Daniel Radcliffe ist Vater geworden

Das Schauspieler-Paar Daniel Radcliffe (33) und Erin Darke (38) sind Eltern geworden. © Evan Agostini/Invision/AP/dpa

Wie mehrere britische Medien, darunter auch Daily Mail, berichten, erwischten Paparazzo die frisch gebackene Familie am Montag in New York bei einem Spaziergang.

Auf den Bildern sieht man den 33-Jährigen einen Kinderwagen durch die US-Metropole schieben, dicht gefolgt von Mutter Erin. Vom Babybauch ist keine Spur mehr.

Wann ihr gemeinsames Kind genau das Licht der Welt erblickte, ist bisher noch nicht bekannt. Genauso wenig, ob es ein Junge oder Mädchen ist und welchen Namen es trägt.

Erst im März verkündete die Sprecherin des "Harry Potter"-Stars die freudige Botschaft, dass das Paar ein Kind erwarte.

Eine Quelle hätte damals gegenüber The Mirror gesagt, dass Daniel und Erin "nicht glücklicher" sein könnten. "Sie sind absolut begeistert und können es kaum erwarten, eine dreiköpfige Familie zu werden."

Der Brite und seine Partnerin Erin, eine US-amerikanische Schauspielerin ("Good Girls Revolt"), hatten sich Berichten zufolge 2012 bei den Dreharbeiten zum Film "Kill Your Darlings – Junge Wilde" kennengelernt.