Süße Babynews: Ex-Disney-Star erneut Mutter geworden

USA - Süße Babynews: Ex- Disney -Star Vanessa Hudgens (36) ist zum zweiten Mal Mutter geworden!

Vanessa Hudgens (36) hat vor wenigen Tagen ihr zweites Kind zur Welt gebracht. © Evan Agostini/Invision/AP/dpa

Diese freudigen News teilte die 36-Jährige am Sonntag in einem Instagram-Post.

Auf dem Bild ist sie in einem Krankenhausbett zu sehen, während sie die Hand ihres Mannes Cole Tucker (29) hält.

"Ich hab’s geschafft. Noch ein Baby!!! Was für eine wilde Reise eine Geburt ist. Ein großes Shoutout an alle Mütter. Es ist wirklich unglaublich, wozu unsere Körper fähig sind", schrieb sie unter dem Beitrag.