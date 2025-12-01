Süße Babynews: Ex-Disney-Star erneut Mutter geworden
USA - Süße Babynews: Ex-Disney-Star Vanessa Hudgens (36) ist zum zweiten Mal Mutter geworden!
Diese freudigen News teilte die 36-Jährige am Sonntag in einem Instagram-Post.
Auf dem Bild ist sie in einem Krankenhausbett zu sehen, während sie die Hand ihres Mannes Cole Tucker (29) hält.
"Ich hab’s geschafft. Noch ein Baby!!! Was für eine wilde Reise eine Geburt ist. Ein großes Shoutout an alle Mütter. Es ist wirklich unglaublich, wozu unsere Körper fähig sind", schrieb sie unter dem Beitrag.
Weitere Details wie etwa das Geschlecht oder der Name des Kindes sind bislang nicht bekannt. Hudgens war erst im Juli 2024 zum ersten Mal Mutter eines Sohnes geworden.
Ziemlich genau ein Jahr später hatte sie über Social Media ihre zweite Schwangerschaft bekannt gegeben.
Titelfoto: Evan Agostini/Invision/AP/dpa