"Love Island"-Siegerin Stella ist wieder Single und sagt: "Das dürfen wir Girls!"

München/Frankfurt am Main - "Ich bin wieder Single, wer hätte es gedacht" - mit diesen Worten beginnt ein Instagram-Reel , dass "Love Island VIP"-Siegerin Stella Stegmann (28) am Sonntag veröffentlichte.

Stella Stegmann (28) war die erste offen bisexuell lebende "Bachelorette", ebenso war sie Playmate des Jahres 2020. © Screenshot/Instagram/stella_tiana

Ihre Beziehung mit dem Musiker Josh Stanley (29), mit dem die in Frankfurt am Main geborene Influencerin die Datingshow gewann, ist ebenso Geschichte wie eine weitere Kurzzeit-Beziehung, die sie nach den Dreharbeiten zu der "Love Island" unterhielt, verrät die Wahl-Münchenerin.

Danach kommt sie auf den eigentlichen Punkt ihres Statements zu sprechen. Viele würden sie fragen: "Stella, warum bist Du eigentlich Single?"

"Ich hasse diese Frage", setzt die 28-Jährige hinzu und ergänzt: "Eigentlich ist sie total einfach beantwortet: Weil ich sehr hohe Ansprüche habe und mich nicht mit weniger zufriedengeben möchte."

"Und das dürfen wir Girls!", betont Stella mit selbstbewusstem Ton. "Wir dürfen uns sagen: Wir sind so toll, dass wir eine Person an unserer Seite haben wollen, die unser Leben zusätzlich noch bereichert", unterstreicht die Influencerin.