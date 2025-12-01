"Love Island"-Siegerin Stella ist wieder Single und sagt: "Das dürfen wir Girls!"
München/Frankfurt am Main - "Ich bin wieder Single, wer hätte es gedacht" - mit diesen Worten beginnt ein Instagram-Reel, dass "Love Island VIP"-Siegerin Stella Stegmann (28) am Sonntag veröffentlichte.
Ihre Beziehung mit dem Musiker Josh Stanley (29), mit dem die in Frankfurt am Main geborene Influencerin die Datingshow gewann, ist ebenso Geschichte wie eine weitere Kurzzeit-Beziehung, die sie nach den Dreharbeiten zu der "Love Island" unterhielt, verrät die Wahl-Münchenerin.
Danach kommt sie auf den eigentlichen Punkt ihres Statements zu sprechen. Viele würden sie fragen: "Stella, warum bist Du eigentlich Single?"
"Ich hasse diese Frage", setzt die 28-Jährige hinzu und ergänzt: "Eigentlich ist sie total einfach beantwortet: Weil ich sehr hohe Ansprüche habe und mich nicht mit weniger zufriedengeben möchte."
"Und das dürfen wir Girls!", betont Stella mit selbstbewusstem Ton. "Wir dürfen uns sagen: Wir sind so toll, dass wir eine Person an unserer Seite haben wollen, die unser Leben zusätzlich noch bereichert", unterstreicht die Influencerin.
Stella Stegmann: "Es gibt mein Match da draußen!"
Sie suche nach jemandem, die oder der ihr standhalten könne, erklärte die offen bisexuell lebende Münchnerin, doch diesen Menschen habe sie "einfach noch nicht gefunden".
"Ich werde weiter suchen und bis dahin mein Leben einfach alleine genießen. Und den Mut will ich Euch Single-Frauen da draußen auch mitgeben: Gebt Euch nicht mit weniger zufrieden!", endet das Statement.
In ihren Instagram-Storys vom Sonntag spricht Stella Stegmann das Thema ebenfalls an.
Sie räumt dabei ein, dass sie manchmal auch denke: "Vielleicht bin eben doch ich das Problem und vielleicht muss man doch mehr Kompromisse eingehen und es gibt nicht die perfekte Person für einen."
Die Influencerin zeigt sich aber zugleich zuversichtlich: "Es gibt mein Match da draußen!" Sie sei bereit für eine dauerhafte Bindung und wenn sie die richtige Person finde, dann werde sie diese "auch festhalten".
