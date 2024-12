Süße Nachrichten: Curvy-Model Angelina Kirsch will heiraten

Neumünster - Angelina Kirsch (36, "The Taste") hatte für ihre Fans am Montagabend eine besondere Überraschung parat. Das Curvy-Model ist nach fast sechs Jahren Beziehung verlobt!

Nur selten zeigt Angelina Kirsch (36) ihren Partner auf Instagram, nun ist die Moderatorin nach rund sechs Jahren Beziehung verlobt. © Screenshot/Instagram/angelina.kirsch

Diese schöne Neuigkeit verkündete sie mit einem Selfie samt Verlobungsring auf Instagram.

Dazu schrieb sie offensichtlich überglücklich "verliebt ... verlobt ... verzückt. Ich kann es noch immer nicht glauben, ich werde meinen Traummann heiraten."

Mit weiteren Details zum Antrag hielt sich die Pferdenärrin aus Neumünster allerdings zurück.

Nur soviel: Vergangene Woche sei sie mit ihrem "Schatzi" unterwegs gewesen und dabei überrascht worden. "Der Hauptteil der Überraschung war tatsächlich, dass er um meine Hand angehalten hat", so Angelina Kirsch in ihrer Story und bricht in einen kleinen Jubel aus.

"Ich bin verlobt! Wow, das klingt ganz erwachsen und ganz schön! Und ich bin so happy und so verliebt und freue mich auf alles, was kommt", sagt sie und strahlt von einem bis zum anderen Ohr in ihre Handykamera.

Allgemein ist über ihren nun zukünftigen Ehemann und Fußballtrainer recht wenig bekannt. Gezeigt hat sie ihn der Öffentlichkeit bislang nicht.

Erwähnt sie ihn doch einmal in ihren Storys, nennt ihn die Moderatorin nur "Schatzi" statt bei seinem richtigen Namen.