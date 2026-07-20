Süße Überraschung: Ursula Karven wird zum ersten Mal Oma

Berlin - Große Familienfreude bei Ursula Karven (61): Die Schauspielerin darf sich auf einen ganz besonderen neuen Lebensabschnitt freuen – sie wird zum ersten Mal Großmutter.

Ursula Karven (61) freue sich wie verrückt auf das erste Enkelkind. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Ihr Sohn Christopher Veres (32) und dessen Ehefrau, Topmodel Anna Mila Guyenz (30), erwarten ihr erstes gemeinsames Kind.

Gegenüber Bild bestätigte Christopher die Baby-News mit den Worten: "Ja, wir bekommen ein Kind und freuen uns sehr."

Für das Paar markiert der Nachwuchs den nächsten großen Meilenstein. Erst im Februar hatten sich Veres und Guyenz nach rund zwei Jahren Beziehung bei einer standesamtlichen Trauung in Berlin das Jawort gegeben. Ob das Model zu diesem Zeitpunkt bereits schwanger war, ist nicht bekannt.

Auch die werdende Oma kann ihre Begeisterung kaum verbergen. "Ich freue mich wie verrückt! Wir alle sind ganz aus dem Häuschen vor Freude", sagte Ursula Karven der Zeitung.

Ebenso freut sich Christopher Veres' Vater, US-Filmproduzent James Veres (76), über den Familienzuwachs: "Wir freuen uns wirklich sehr. Anna ist die perfekte Frau für ihn", erklärte er.