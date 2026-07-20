Süße Überraschung: Ursula Karven wird zum ersten Mal Oma
Berlin - Große Familienfreude bei Ursula Karven (61): Die Schauspielerin darf sich auf einen ganz besonderen neuen Lebensabschnitt freuen – sie wird zum ersten Mal Großmutter.
Ihr Sohn Christopher Veres (32) und dessen Ehefrau, Topmodel Anna Mila Guyenz (30), erwarten ihr erstes gemeinsames Kind.
Gegenüber Bild bestätigte Christopher die Baby-News mit den Worten: "Ja, wir bekommen ein Kind und freuen uns sehr."
Für das Paar markiert der Nachwuchs den nächsten großen Meilenstein. Erst im Februar hatten sich Veres und Guyenz nach rund zwei Jahren Beziehung bei einer standesamtlichen Trauung in Berlin das Jawort gegeben. Ob das Model zu diesem Zeitpunkt bereits schwanger war, ist nicht bekannt.
Auch die werdende Oma kann ihre Begeisterung kaum verbergen. "Ich freue mich wie verrückt! Wir alle sind ganz aus dem Häuschen vor Freude", sagte Ursula Karven der Zeitung.
Ebenso freut sich Christopher Veres' Vater, US-Filmproduzent James Veres (76), über den Familienzuwachs: "Wir freuen uns wirklich sehr. Anna ist die perfekte Frau für ihn", erklärte er.
Schweres Schicksal prägte die Familie
Christopher ist der älteste Sohn von Ursula Karven und James Veres. Das Paar lernte sich Anfang der 1990er-Jahre in Los Angeles kennen. 1994 kam Christopher zur Welt, drei Jahre später wurde Sohn Daniel geboren. Der Vierjährige starb jedoch bei einem tragischen Badeunfall.
2003 wurden Ursula und James erneut Eltern eines Sohnes. Nach vielen gemeinsamen Jahren trennte sich das Paar schließlich 2008.
Christopher probierte sich zunächst auch als Schauspieler und arbeitete zeitweise auch in der Modebranche. Heute ist der 32-Jährige als Programmierer tätig.
Seine Ehefrau zählt seit Jahren zu den erfolgreichsten deutschen Models. Die Berlinerin lief bereits für Luxuslabels wie Prada und Louis Vuitton über den Laufsteg und war auf internationalen Fashion Weeks zu sehen. Entdeckt wurde Anna Mila bereits im Alter von 14 Jahren.
Titelfoto: Sebastian Christoph Gollnow/dpa