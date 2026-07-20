"Mini Playback Show": Alexander Klaws schießt gegen WM-Finale

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Alexander Klaws war von dem Entertainment-Programm des WM-Finales gar nicht begeistert. Der Sänger kritisierte die Künstler und machte seinem Ärger Luft.

Von Svenja-Marie Kahl

Hamburg/USA - Für Alexander Klaws (42) überschattete die Performance der Künstler das WM-Finale. Der Musical-Darsteller war von den Musik-Acts ganz und gar nicht begeistert.

Alexander Klaws (42) war enttäuscht von dem Entertainment-Programm des WM-Finales.(Archivbild)
Alexander Klaws (42) war enttäuscht von dem Entertainment-Programm des WM-Finales.(Archivbild)  © Christian Charisius/dpa

Alexander Klaws machte mit einem Post auf Instagram deutlich, was er von dem Musikprogramm rund um das WM-Finale in den USA hielt. "Warum degradiert man ein WM-Finale mit einer Mini Playbackshow?", fragte er seine Follower.

Der "Winnetou"-Darsteller sei "für Entertainment", jedoch nicht zu jedem Preis, erklärte er. Außer Post Malone (31) kannte der Sänger die anderen Musik-Acts nicht, die bei der Eröffnungszeremonie des WM-Finales auftraten, so der erste "DSDS"-Sieger.

Später performten während der Halbzeitshow Madonna (67), die K-Pop-Band BTS, Shakira (49) und Burna Boy (35) sowie Justin Bieber (32). Außerdem standen die Muppets gemeinsam mit dem Dirigenten Gustavo Dudamel (45) samt Orchester und einem New Yorker Grundschulchor auf der Bühne.

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Auch Chris Martin (49), Frontmann von Coldplay, stand zwischenzeitlich auf der Bühne. Er stellte die Performances der einzelnen Künstler zusammen.

Während der Halbzeit performten verschiedene Künstler gemeinsam auf der Bühne.
Während der Halbzeit performten verschiedene Künstler gemeinsam auf der Bühne.  © Matt Rourke/AP/dpa
Die südkoreanische K-Pop-Band BTS sorgte schon vorab für Begeisterung.
Die südkoreanische K-Pop-Band BTS sorgte schon vorab für Begeisterung.  © Seth Wenig/AP/dpa
Justin Bieber (32) schlug allein mit Gitarre ruhige Töne auf der großen Bühne an.
Justin Bieber (32) schlug allein mit Gitarre ruhige Töne auf der großen Bühne an.  © Matt Slocum/AP/dpa

Alexander Klaws entsetzt über Performances

Sängerin Madonna (67) trat mit den Ex-Fußballern Ronaldinho (l, 46) und Ronaldo (49) bei der Halbzeitshow auf.
Sängerin Madonna (67) trat mit den Ex-Fußballern Ronaldinho (l, 46) und Ronaldo (49) bei der Halbzeitshow auf.  © Tom Weller/dpa

Allerdings störte den Musical-Darsteller noch ein ganz anderer Aspekt: "Habt doch wenigstens den Anstand auf einer solchen Bühne live zu performen in so einem Rampenlicht!"

Mit der Halbzeitshow sollte Klaws etwas zufriedener gewesen sein: Stars wie Justin Bieber oder BTS performten live. Bei anderen wie Madonna waren Teile der Show vorproduziert.

Zum allerersten Mal gab es eine rund elfminütige Halbzeitshow während eines WM-Finales. Die Idee war an die Version einer Halbzeitshow beim Super Bowl angelehnt.

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Schon vorab gab es viel Kritik, da sich die Halbzeitpause dadurch verlängerte. Denn neben den Auftritten der Künstler musste die Bühne und das entsprechende Equipment auf dem Spielfeld auf- und wieder abgebaut werden.

Die Halbzeitshow diente laut der ARD außerdem dem guten Zweck: 100 Millionen US-Dollar sollten eingenommen werden. Das Geld würde dann in einen Bildungsfonds gehen, der Kindern in ärmeren Ländern den Schulbesuch und das Fußballspielen ermöglichen soll.

Klaws Fazit zur Eröffnungsshow des Finales fiel eindeutig aus: "Wie schlecht war das denn WTF...?!?" Am Ende rief der Künstler seine Follower dazu auf, ihre Meinung zum Entertainment-Programm zu äußern.

Titelfoto: Bildmontage: Christian Charisius/dpa, Matt Rourke/AP/dpa

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