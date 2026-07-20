"Mini Playback Show": Alexander Klaws schießt gegen WM-Finale

Hamburg/USA - Für Alexander Klaws (42) überschattete die Performance der Künstler das WM -Finale. Der Musical-Darsteller war von den Musik-Acts ganz und gar nicht begeistert.

Alexander Klaws (42) war enttäuscht von dem Entertainment-Programm des WM-Finales.(Archivbild) © Christian Charisius/dpa

Alexander Klaws machte mit einem Post auf Instagram deutlich, was er von dem Musikprogramm rund um das WM-Finale in den USA hielt. "Warum degradiert man ein WM-Finale mit einer Mini Playbackshow?", fragte er seine Follower.

Der "Winnetou"-Darsteller sei "für Entertainment", jedoch nicht zu jedem Preis, erklärte er. Außer Post Malone (31) kannte der Sänger die anderen Musik-Acts nicht, die bei der Eröffnungszeremonie des WM-Finales auftraten, so der erste "DSDS"-Sieger.

Später performten während der Halbzeitshow Madonna (67), die K-Pop-Band BTS, Shakira (49) und Burna Boy (35) sowie Justin Bieber (32). Außerdem standen die Muppets gemeinsam mit dem Dirigenten Gustavo Dudamel (45) samt Orchester und einem New Yorker Grundschulchor auf der Bühne.

Auch Chris Martin (49), Frontmann von Coldplay, stand zwischenzeitlich auf der Bühne. Er stellte die Performances der einzelnen Künstler zusammen.