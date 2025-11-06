Timothée Chalamet verleiht Berliner Tischtennis-Club internationalen Ruhm
Berlin - Hollywood trifft Berliner Tischtennis: US-Superstar Timothée Chalamet (29) sorgt mit seinem neuen Post über einen Berliner Club für Begeisterung.
"Seid ihr schon mal morgens aufgewacht und euer Hollywood-Schwarm hat eure Instastory repostet? Nein, wir auch nicht - bis heute", schreibt der Ding Dong Ping Pong Club aus Berlin-Prenzlauer Berg.
Doch was ist geschehen? Bei dem Club lässt sich Tischtennis überdacht spielen - mit hochwertigem Profi-Equipment, fachkundiger Anleitung und auf Wunsch sogar unter Wettkampfbedingungen.
Die Besitzer probieren auch regelmäßig neue Schläger aus. Beim letzten Test wurde die Kamera eingeschaltet. Timothée teilte den Post des Berliner Tischtennis-Clubs in seiner Instagram-Story und 19,5 Millionen Follower verfolgten es!
Der Grund: Sein neuer Film "Marty Supreme" kommt bald in die Kinos. Der Hollywood-Film erzählt die Geschichte von Marty Mauser, einem Schuhverkäufer der 1950er-Jahre, der davon träumt, Tischtennis-Weltmeister zu werden.
Die Hauptrolle des Marty übernimmt Superstar Timothée Chalamet.
Berliner Ping-Pong-Club kann sein Glück kaum fassen
"Wir freuen uns wahnsinnig darüber und auf seinen neuen Film 'Marty Supreme', der im Februar in Deutschland in die Kinos kommt und der Sportart Tischtennis endlich den nötigen Hollywood-Glow verpasst", schreibt der Club unter dem Instagram-Post.
Insgeheim würden die Besitzer hoffen, dass Timothée noch am Tischtennis-Weltrekord im Rundlauf im Januar teilnimmt.
Doch für den Club sei allein die Erwähnung in seiner Instagram-Story bereits eine große Ehre.
Titelfoto: Evan Agostini/Invision/AP/dpa