Timothée Chalamet verleiht Berliner Tischtennis-Club internationalen Ruhm

Berlin - Hollywood trifft Berliner Tischtennis: US-Superstar Timothée Chalamet (29) sorgt mit seinem neuen Post über einen Berliner Club für Begeisterung.

Timothée Chalamet (29) teilte das Match des Berliner Tischtennis-Clubs in seiner Instagram-Story. © Evan Agostini/Invision/AP/dpa ; Screenshot: tchalamet

"Seid ihr schon mal morgens aufgewacht und euer Hollywood-Schwarm hat eure Instastory repostet? Nein, wir auch nicht - bis heute", schreibt der Ding Dong Ping Pong Club aus Berlin-Prenzlauer Berg.

Doch was ist geschehen? Bei dem Club lässt sich Tischtennis überdacht spielen - mit hochwertigem Profi-Equipment, fachkundiger Anleitung und auf Wunsch sogar unter Wettkampfbedingungen.

Die Besitzer probieren auch regelmäßig neue Schläger aus. Beim letzten Test wurde die Kamera eingeschaltet. Timothée teilte den Post des Berliner Tischtennis-Clubs in seiner Instagram-Story und 19,5 Millionen Follower verfolgten es!

Der Grund: Sein neuer Film "Marty Supreme" kommt bald in die Kinos. Der Hollywood-Film erzählt die Geschichte von Marty Mauser, einem Schuhverkäufer der 1950er-Jahre, der davon träumt, Tischtennis-Weltmeister zu werden.

Die Hauptrolle des Marty übernimmt Superstar Timothée Chalamet.