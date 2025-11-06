Timothée Chalamet verleiht Berliner Tischtennis-Club internationalen Ruhm

Hollywood trifft Berliner Tischtennis: US-Superstar Timothée Chalamet sorgt mit seinem neuen Post über einen Berliner Club für Begeisterung.

Von Laura Voigt

Berlin - Hollywood trifft Berliner Tischtennis: US-Superstar Timothée Chalamet (29) sorgt mit seinem neuen Post über einen Berliner Club für Begeisterung.

Timothée Chalamet (29) teilte das Match des Berliner Tischtennis-Clubs in seiner Instagram-Story.
Timothée Chalamet (29) teilte das Match des Berliner Tischtennis-Clubs in seiner Instagram-Story.  © Evan Agostini/Invision/AP/dpa ; Screenshot: tchalamet

"Seid ihr schon mal morgens aufgewacht und euer Hollywood-Schwarm hat eure Instastory repostet? Nein, wir auch nicht - bis heute", schreibt der Ding Dong Ping Pong Club aus Berlin-Prenzlauer Berg.

Doch was ist geschehen? Bei dem Club lässt sich Tischtennis überdacht spielen - mit hochwertigem Profi-Equipment, fachkundiger Anleitung und auf Wunsch sogar unter Wettkampfbedingungen.

Die Besitzer probieren auch regelmäßig neue Schläger aus. Beim letzten Test wurde die Kamera eingeschaltet. Timothée teilte den Post des Berliner Tischtennis-Clubs in seiner Instagram-Story und 19,5 Millionen Follower verfolgten es!

Der Grund: Sein neuer Film "Marty Supreme" kommt bald in die Kinos. Der Hollywood-Film erzählt die Geschichte von Marty Mauser, einem Schuhverkäufer der 1950er-Jahre, der davon träumt, Tischtennis-Weltmeister zu werden.

Die Hauptrolle des Marty übernimmt Superstar Timothée Chalamet.

Berliner Ping-Pong-Club kann sein Glück kaum fassen

Der Ding Dong Ping Pong Club liegt im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg.
Der Ding Dong Ping Pong Club liegt im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg.  © Instagram: dingdongpingpongclub

"Wir freuen uns wahnsinnig darüber und auf seinen neuen Film 'Marty Supreme', der im Februar in Deutschland in die Kinos kommt und der Sportart Tischtennis endlich den nötigen Hollywood-Glow verpasst", schreibt der Club unter dem Instagram-Post.

Insgeheim würden die Besitzer hoffen, dass Timothée noch am Tischtennis-Weltrekord im Rundlauf im Januar teilnimmt.

Doch für den Club sei allein die Erwähnung in seiner Instagram-Story bereits eine große Ehre.

Titelfoto: Evan Agostini/Invision/AP/dpa

