Supertalent-Gewinner läuft beim Dresden-Marathon: "Emotionen und Adrenalin"

Dresden/Berlin - 2011 begeisterte Leo Rojas (41) in der fünften Ausgabe der RTL-Show " Das Supertalent " Millionen Menschen mit seinem Panflötenspiel und holte sogar den Sieg. Doch der Musiker hat auch eine sportliche Seite. Am Sonntag konnte er diese beim 25. Dresden-Marathon beweisen.

Panflötenspieler Leo Rojas (41) gewann 2011 "Das Supertalent". © Imago / Christian Schroedter

Schon am Samstag war der gebürtige Ecuadorianer für das Mega-Sport-Event aus Berlin nach Dresden gereist, bestätigte sein Management auf TAG24-Nachfrage.

Auf Instagram ließ Rojas, der bürgerlich Juan Leonardo Santillia Rojas heißt, seine Fans am Marathon teilhaben. Während des Laufs, der von 10.30 bis 16 Uhr ging, sei er von vielen erkannt und von einigen Fans auch angefeuert worden, hieß es.

Immerhin: Die 42,195 Kilometer schaffte der Panflötenspieler in fünf Stunden, 30 Minuten und 54 Sekunden und belegte damit den 1615. Platz. In seiner Instagram-Story hielt er stolz seine Medaille in die Kamera und schrieb dazu: "Einfach nur Emotionen und Adrenalin."

Sein erster Marathon war das aber nicht. Bereits am 21. September war er beim großen Berlin-Marathon angetreten und lief die Strecke in sechs Stunden, elf Minuten und 34 Sekunden.