Sylvana Wollny leidet sehr unter Trennung von Flo: "Komisches Gefühl!"

Hückelhoven - Sylvana Wollny (31) und ihr Verlobter Florian Köster (34) gelten als absolutes Traumpaar. Zuletzt waren beide des Öfteren getrennt voneinander unterwegs, was vor allem der Zweifach-Mama arg zu schaffen machte!

Sylvana Wollny (31) und ihr Verlobter Florian Köster (34) sind bereits seit 2011 ein Paar. © Instagram/sylvana_wollny (Screenshots, Bildmontage)

Die zweitälteste Tochter von Reality-TV-Star Silvia Wollny (58) gewährt ihren rund 375.000 Fans auf Instagram beinahe täglich Einblicke in ihr Familienleben. Dabei versorgt die 31-Jährige ihre Community nicht nur mit Updates zu ihren beiden Töchtern Celina (9) und Anastasia (3), sondern albert auch gern mal mit ihrem Verlobten herum.

Zuletzt war es auf Sylvanas Kanal allerdings verdächtig still zugegangen. Der Grund: Die TV-Bekanntheit ("Die Wollnys") musste Haus, Hof und Kinder immer häufiger alleine hüten. Während die 31-Jährige in Deutschland geblieben ist, war ihr Verlobter nämlich in die Türkei zu den übrigen Wollnys gereist, um die Seele baumeln zu lassen.

Die räumliche Trennung blieb auch den Followern nicht verborgen, die Sylvana im Rahmen einer kleinen Fragerunde kurzerhand mit den ungewöhnlichen Umständen konfrontierten. "Wie ist es für dich, alleine mit den Kids zu sein, wenn der Flo in der Türkei ist?", wollte ein User wissen.

Die ehrliche Antwort der Zweifach-Mama ließ nicht lange auf sich warten. "Es war ein sehr komisches Gefühl", offenbarte Sylvana vielsagend. Worte, die ihre Fans aufhorchen ließen.