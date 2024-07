Sylvana Wollnys Verlobter am Rande der Verzweiflung: Darum hat sie kein Mitleid!

Sylvana Wollny (32) gibt ihren Instagram-Fans immer mal wieder Einblicke in ihren kunterbunten Familienalltag. © Instagram/sylvana_wollny

Seit einigen Tagen lassen es sich Sylvana und ihr Liebster bereits mit ihren Töchtern auf dem Wollny'schen Zweitwohnsitz der Familie gut gehen.

Dort genießen die vier jedoch nicht nur die Zeit mit weiteren Mitgliedern der Großfamilie, schlendern über türkische Märkte und plantschen im eigenen Pool, auch Beautypflege steht auf Sylvanas und Florians Programm.

Das zeigten die beiden nun anschaulich auf ihren Instagram-Kanälen.

So hatte die zweifache Mama am Mittwoch einen kurzen Clip mit ihren mehr als 377.000 Followern geteilt, in dem sie die Kamera auf ihren Liebsten gerichtet hatte.

Flo saß dabei auf dem Sofa und hantierte an seinen Füßen herum, während Sylvana amüsiert erklärte: "Der gnädige Herr hier hatte nichts Besseres zu tun, als sich meinen roten Nagellack zu krallen und sich die Fußnägel zu lackieren."

Tatsächlich hatte sich der Familienvater "aus Spaß", wie er erklärte, am Nagellack seiner Liebsten versucht - die Farbe wieder herunterzubekommen gestaltete sich jedoch wesentlich schwieriger als das Auftragen.