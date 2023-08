Ereignis in ihrer Familie: Sylvana Wollny spricht offen über "Angst und Nervosität"!

Sylvana Wollny (31) ist seit über zehn Jahren in der Reality-TV-Doku "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" zu sehen. © Bildmontage: Instagram/sylvana_wollny (Screenshots)

Erst vor wenigen Tagen war die Tochter von Reality-TV-Star und Elffach-Mama Silvia Wollny (58) mit ihren zwei Kindern und ihrem Verlobten Florian Köster (40) aus dem gemeinsamen Türkei-Urlaub zurückgekehrt.

Die Koffer waren kaum ausgepackt, da wartete in der nordrhein-westfälischen Heimat auch schon ein emotionales Großereignis auf Sylvana. Ihre Tochter Celina (9) hatte in dieser Woche nämlich ihren ersten Schultag an der weiterführenden Schule.

Auf ihrem Instagram-Kanal ließ die fürsorgliche Zweifach-Mama ihre rund 379.000 Follower jetzt an ihren Gedanken rund um den Meilenstein ihrer Ältesten teilhaben.

"Es war alles auch sehr, sehr aufregend für uns. Aber auch vor allem für die Maus", berichtete Sylvana über den ersten Tag ihrer "großen Prinzessin" in der fünften Klasse.