Sylvie Meis muss um Mitternacht zum Zahnarzt - der entdeckt Schreckliches

Hamburg/Tegernsee - Au Backe! Sylvie Meis (47) hatte in der Nacht zu Donnerstag ein komisches Gefühl im Mund, besuchte um kurz vor Mitternacht einen Zahnarzt - und erlebte eine böse Überraschung.

Sylvie Meis (47) sah sich zu einem nächtlichen Zahnarztbesuch gezwungen. © Instagram/sylviemeis

Das Model will es sich im Gesundheits-SPA am Tegernsee eigentlich gerade richtig gut gehen lassen, doch die Erholung erfuhr am späten Mittwochabend einen herben Dämpfer.

"Ich habe mal wieder sehr viel erlebt gestern", kündigte sie in ihrer Instagram-Story an. Angefangen habe es mit einem Gefühl, dass irgendetwas nicht stimme.

"Ich hatte keine Zahnschmerzen, aber ich hatte wirklich so einen richtigen Druck und es hat sich einfach nicht gut angefühlt", so die 47-Jährige.

Als sie am Abend vom Dinner zurückkehrte, lieferte ihr Spiegelbild die Erklärung für das Druckgefühl. "Ich habe gesehen, dass mein Gesicht ein bisschen geschwollen war", sagte die Moderatorin.

Der Arzt des Resorts habe aber direkt reagiert, sein Netzwerk spielen lassen und einen Zahnarzt aufgetan, der die Prominente zu so später Stunde noch aufnahm.

"Der unglaubliche Zahnarzt, der mich gestern um Mitternacht behandelt hat, hat gesagt, dass sich da ein Abszess formt", so Meis erschrocken.