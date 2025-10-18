Erst Zuckerbrot, dann Peitsche: Sylvie Meis mit Kampfansage an die "alte Liebe"
München - Sylvie Meis (47) traf im ARD-Quiz "Wer weiß denn sowas?" auf ihren ehemaligen Moderatoren-Kollegen Daniel Hartwich (47) und nahm das Ruder in die Hand.
Die Hamburgerin wagte sich zum vierten Mal in die Show und geriet zunächst über ihr aktuelles Format "Love Island VIP" ins Schwärmen.
"Mega schöne Orte, es ist schön das zu machen. Eine schöne Kulisse und es geht um die Liebe. Und heute habe ich meine alte Liebe hier, Daniel" sagte das Model. Kollektives "Ooooh". "Aber ich werde gnadenlos sein", schob die Moderatorin hinterher.
Mit Hartwich bildete sie von 2011 bis 2017 das Moderations-Duo von "Let's Dance", bevor Victoria Swarovski (32) für sie übernahm.
An der Seite vom eigentlichen Ratekapitän Wotan Wilke Möhring (58) übernahm Meis das Ruder und musste sich dafür einen spöttischen Kommentar von Moderator Kai Pflaume (58) anhören, als sich das Duo kurz uneinig war.
"Ich glaube, es ist bei euch gerade wie in vielen Beziehungen - ihr redet aneinander vorbei", so der 58-Jährige, um dann noch einmal nachzulegen.
"Sylvie, mach es doch wie sonst in deinen Beziehungen. Triff du die Entscheidungen", so Pflaume, der vom Publikum Gelächter und von Meis ein High Five erntete.
Daniel Hartwich sticht Sylvie Meis aus
Die Unternehmerin folgte der Empfehlung und bestand auf ihre Wahl. Immerhin war es dann tatsächlich die richtige Antwort.
Am Ende hat es aber doch nichts gebracht. Beide Teams gingen bei der finalen Frage mit 1500 Euro an den Start, die dann allerdings von Hartwich und dessen Ratekapitän Bernhard Hoëcker (55) richtig beantwortet wurde.
Da Meis und Möhring ihr ganzes Geld in den Pott warfen, gingen die 53 Zuschauer, die auf das Duo gesetzt hatten, mit leeren Händen nach Hause.
Die 3000 Euro wurden auf die 70 Zuschauer verteilt, die ihr Vertrauen Hartwich und Hoëcker geschenkt haben.
Wer die Sendung verpasst hat, kann sie in der ARD-Mediathek nachschauen.
Titelfoto: Christoph Soeder/dpa