Erst Zuckerbrot, dann Peitsche: Sylvie Meis mit Kampfansage an die "alte Liebe"

München - Sylvie Meis (47) traf im ARD-Quiz "Wer weiß denn sowas?" auf ihren ehemaligen Moderatoren-Kollegen Daniel Hartwich (47) und nahm das Ruder in die Hand.

Sylvie Meis trat zum vierten Mal bei "Wer weiß denn sowas?" an, konnte aber erst einmal gewinnen. © Christoph Soeder/dpa

Die Hamburgerin wagte sich zum vierten Mal in die Show und geriet zunächst über ihr aktuelles Format "Love Island VIP" ins Schwärmen.

"Mega schöne Orte, es ist schön das zu machen. Eine schöne Kulisse und es geht um die Liebe. Und heute habe ich meine alte Liebe hier, Daniel" sagte das Model. Kollektives "Ooooh". "Aber ich werde gnadenlos sein", schob die Moderatorin hinterher.

Mit Hartwich bildete sie von 2011 bis 2017 das Moderations-Duo von "Let's Dance", bevor Victoria Swarovski (32) für sie übernahm.

An der Seite vom eigentlichen Ratekapitän Wotan Wilke Möhring (58) übernahm Meis das Ruder und musste sich dafür einen spöttischen Kommentar von Moderator Kai Pflaume (58) anhören, als sich das Duo kurz uneinig war.

"Ich glaube, es ist bei euch gerade wie in vielen Beziehungen - ihr redet aneinander vorbei", so der 58-Jährige, um dann noch einmal nachzulegen.

"Sylvie, mach es doch wie sonst in deinen Beziehungen. Triff du die Entscheidungen", so Pflaume, der vom Publikum Gelächter und von Meis ein High Five erntete.