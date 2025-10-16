"Love Island VIP"-Eskalation: Sylvie Meis äußert sich zu Sex-Bombe
Griechenland/Hamburg - Eskalation beim Wiedersehen in der "Love Island VIP"-Villa! Und das vor allem, weil Tatum die Sex-Bombe mit Ex-Couple Filip (31) platzen lässt. Eine Wiedervereinigung, die selbst Sylvie Meis nicht kaltlässt.
Während sich der Hamburger mit anderen Teilnehmerinnen begnügt, weint sich die 26-Jährige noch die Augen aus.
Und als die Eskalation weiter ihren Lauf nimmt, ergreift die Moderatorin getreu dem Motto "Girls support Girls" Partei für Tatum sowie ihre Freundin Laura (30) - obwohl Letztere mit ihrer Konfrontation die Unannehmlichkeiten mit Filip nur noch weiter befeuert hat.
"Ja, das kann ich sehr gut verstehen. Laura hat als Freundin einfach aus einem Gefühl der Loyalität und Gerechtigkeit herausgehandelt. Wenn man sieht, dass jemand, der einem wichtig ist, verletzt wird - und man weiß, was wirklich passiert ist - dann fällt es schwer, still zu bleiben", erklärte sie im Interview mit RTL mit Blick auf Lauras direkte Ansage und ergänzte: "Ich glaube, sie wollte Filip einfach zur Verantwortung ziehen und ihm spiegeln, dass sein Verhalten Konsequenzen hat."
Doch hätte Tatum den Sex mit dem St.-Pauli-Fan nicht einfach für sich behalten sollen - um des Friedens willen in der Islander-Villa? Sylvie sagt nein. Ihres Erachtens sei es durchaus verständlich, dass die 26-Jährige das Bedürfnis hatte, mit ihrer engsten Bezugsperson darüber zu reden.
"In so einer intensiven Umgebung wie 'Love Island VIP' stauen sich Emotionen ja unglaublich schnell auf. Da ist so viel Herzklopfen, Enttäuschung und Unsicherheit. [...] Ich glaube, Tatum wollte in dem Moment einfach Druck ablassen und verstanden werden. Es ist nicht leicht, so ein Geheimnis mit sich herumzutragen", betonte die Expertin der Liebesinsel.
Sylvie Meis: Männer interpretieren Sex anders als Frauen
Dass Mann und Frau die Techtelmechtel-Situation so unterschiedlich interpretieren und demnach gegensätzlich reagieren, sei für sie eine klassische "Love Island"-Situation.
"Ich glaube, Männer und Frauen gehen oft mit Emotionen und Nähe sehr unterschiedlich um. Für viele Frauen ist Intimität oft etwas, das auch emotional verknüpft ist - da schwingen Hoffnung, Verletzlichkeit und vielleicht sogar der Wunsch nach Klärung mit. Bei Männern ist das manchmal etwas anders: Sie können solche Momente emotional stärker abkapseln und sehen sie vielleicht nicht sofort im Zusammenhang mit einer Beziehung oder neuen Erwartungen", erörtert "Island-Psychologin Meis" die angespannte Lage.
Kurz gesagt: Für Filip scheint es kein Problem, "einfach so" mit einer Frau ins Bett zu steigen und in der nächsten Nacht eine andere im Arm zu haben. Tatum hingegen hatte sich wahrscheinlich schon eine Zukunft ausgemalt - ein klassischer Kommunikationsfehler also?
Die 47-Jährige jedenfalls würde das unterschreiben. "Am Ende entstehen dadurch Missverständnisse und unterschiedliche Erwartungen, die genau das Drama auslösen, das wir auf der Insel so oft erleben."
Daneben gibt sie allerdings auch zu, dass es ja genau das sei, was der Zuschauer sehen will. "Aber hey - das ist ja auch das Spannende an 'Love Island VIP': Wir sehen echte Gefühle, echte Konflikte und lernen dabei, wie komplex Liebe wirklich ist."
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa