"Love Island VIP"-Eskalation: Sylvie Meis äußert sich zu Sex-Bombe

Griechenland/Hamburg - Eskalation beim Wiedersehen in der " Love Island VIP "-Villa! Und das vor allem, weil Tatum die Sex-Bombe mit Ex-Couple Filip (31) platzen lässt. Eine Wiedervereinigung, die selbst Sylvie Meis nicht kaltlässt.

Sylvie Meis (47) zeigt Verständnis für Lauras (30) Konfrontation mit Filip (29). © Tag24/Madita Eggers

Während sich der Hamburger mit anderen Teilnehmerinnen begnügt, weint sich die 26-Jährige noch die Augen aus.

Und als die Eskalation weiter ihren Lauf nimmt, ergreift die Moderatorin getreu dem Motto "Girls support Girls" Partei für Tatum sowie ihre Freundin Laura (30) - obwohl Letztere mit ihrer Konfrontation die Unannehmlichkeiten mit Filip nur noch weiter befeuert hat.

"Ja, das kann ich sehr gut verstehen. Laura hat als Freundin einfach aus einem Gefühl der Loyalität und Gerechtigkeit herausgehandelt. Wenn man sieht, dass jemand, der einem wichtig ist, verletzt wird - und man weiß, was wirklich passiert ist - dann fällt es schwer, still zu bleiben", erklärte sie im Interview mit RTL mit Blick auf Lauras direkte Ansage und ergänzte: "Ich glaube, sie wollte Filip einfach zur Verantwortung ziehen und ihm spiegeln, dass sein Verhalten Konsequenzen hat."

Doch hätte Tatum den Sex mit dem St.-Pauli-Fan nicht einfach für sich behalten sollen - um des Friedens willen in der Islander-Villa? Sylvie sagt nein. Ihres Erachtens sei es durchaus verständlich, dass die 26-Jährige das Bedürfnis hatte, mit ihrer engsten Bezugsperson darüber zu reden.

"In so einer intensiven Umgebung wie 'Love Island VIP' stauen sich Emotionen ja unglaublich schnell auf. Da ist so viel Herzklopfen, Enttäuschung und Unsicherheit. [...] Ich glaube, Tatum wollte in dem Moment einfach Druck ablassen und verstanden werden. Es ist nicht leicht, so ein Geheimnis mit sich herumzutragen", betonte die Expertin der Liebesinsel.