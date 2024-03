Nach Beziehungs-Aus mit Julian "Julienco" Claßen: Jetzt spricht Tanja Makaric Klartext!

Aber sie wolle ihre Anhänger weiterhin an ihrem Leben teilhaben lassen, denn sie sei sehr dankbar für die vergangenen Jahre.

"Ihr wisst alle, wie schwer Trennungen sein können. Mir geht es wirklich nicht gut, aber ich bin dankbar, gerade bei meiner Familie zu sein, und bitte euch um euer Verständnis", so Tanja.

"Ich bin gerade eigentlich mit meiner Familie im Urlaub, muss aber kurz was sagen", erklärt Tanja ihren rund 630.000 Followern bei Instagram und führt aus: "Ich hoffe, ihr könnt verstehen, dass ich erst mal etwas Luft zum Atmen brauche und ich mich in diesem Moment noch nicht bereit fühle, zu sprechen."

Der Mega-Unternehmer hat seine Ex-Freundin in den sozialen Medien in Schutz genommen. © Screenshot/Instagram/julienco_

Die Ex-Schwimmerin hoffe, dass sie bald schon wieder die Alte sei. Dennoch gibt sie zu verstehen: "Eine öffentliche Trennung ist etwas ganz Neues für mich und für meine Gesundheit und ich bin deswegen sehr vorsichtig und versuche gerade alles gut zu überstehen."

Allerdings wolle sie kein Mitleid bekommen, sondern sich einfach nur zu dem Umstand äußern. "Ich danke euch sehr für eure Unterstützung und eure Liebe. Das hilft mir gerade sehr", so die gebürtige Wuppertalerin.

Erst kurz zuvor hatte ihr Ex-Freund Tanja in Schutz genommen. Denn sie wurde in den sozialen Medien angefeindet. "Ich lese gerade viele Nachrichten und Kommentare und bin teilweise wirklich sehr schockiert", schrieb der Vater zweier Kinder in seiner Instagram-Story.

Man könne den Frust an ihm auslassen, aber man solle seine Ex-Freundin verschonen.