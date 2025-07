Stalker-Drama um Tanja Makarić: Er war ein ehemaliger Freund

Die Influencerin Tanja Makarić (28) wird, wie sie selbst sagt, seit knapp sechs Jahren von einem ehemaligen Freund gestalkt. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Tanja Makaric

In einem Interview mit BILD hat die 28-Jährige jetzt ausgepackt:

Anfangs sei alles ganz harmlos gewesen, man habe sich ganz normal kennengelernt. Doch dann kippte die Stimmung und es wurde richtig unheimlich.

Der Typ begann, sie zu stalken, schrieb ihr unzählige Nachrichten, lauerte ihr auf, tauchte sogar vor ihrer Haustür auf und warf Steine ans Fenster.

"Er hat mir ständig Nachrichten von Fake-Accounts geschickt, in denen er mir genau gesagt hat, wo ich war, was ich getragen habe und was ich gerade gemacht habe.", so die 28-Jährige.