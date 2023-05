Tanja Makaric erntet für neuesten Post ordentlich Kritik! Fans stören sich an diesen Details

Tanja Makaric zeigt ihrer riesigen Community gerne Einblicke in ihr Privatleben. © Montage: Instagram/Screenshot/Tanja Makaric

Auf Instagram lud die gebürtige Wuppertalerin am Sonntag ein sommerliches Foto hoch, auf dem sie in einem auffälligen grünen Dress durch den Garten - erinnert fast schon an eine Beton-Wüste - ihrer Luxus-Villa in Köln stolzierte.

Dass die Freundin von "Julienco", mit dem Tanja seit dem vergangenen Sommer zusammen ist, auf Mode und Lifestyle steht, dürfte ihren 650.000 Fans mittlerweile mehr als bekannt sein. Für den jüngsten Schnappschuss muss Tanja allerdings mit Kritik umgehen. Ein unbekannter User ließ sich die Gelegenheit nicht entgehen und machte Tanja und ihre Community auf ein ganz bestimmtes Detail aufmerksam.

"Our Filterqueen 👸", hieß es in der Kommentarspalte zum Post der Neu-Kölnerin. Alleine bis zum späten Montagabend sammelte der Kommentar fast 130 Likes.

Aber auch eine weitere Userin deutete im Rahmen des Posts auf den für sie sehr speziellen Ort des Fotos hin. "In Bibis Garten 😤" schrieb sie und deutete darauf hin, dass noch nicht alle Fans des einstigen YouTube-Traumpaares mit der Trennung klarzukommen scheinen.