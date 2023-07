Beim Essen gehen: Tanja Szewczenko erlebt "kleine Überraschung"

Dies rief bei der Buchautorin Tränen hervor. "Ich war so gerührt. Hatte damit gar nicht gerechnet", gestand sie ihren rund 307.000 Followern in einem Instagram-Posting.

Und das neue Abenteuer in den Vereinigten Arabischen Emiraten begann direkt spektakulär. Denn für die Dreifach-Mama hat auch ein nigelnagelneues Lebensjahr begonnen. Am gestrigen Mittwoch wurde die frühere " Alles was zählt "- und " Unter uns "-Darstellerin 46 Jahre alt.

Denn Tanja besuchte mit ihren Liebsten das Kinder-Restaurant "Masha and the Bear". "Ein super süßes Restaurant", teilte die ehemalige Eiskunstläuferin ihren Anhängern mit und filmte gleichzeitig ein Indoor-Klettergerüst. "Und hier können die Kids spielen."

Anschließend ging es dann an den Tisch, wo gespeist wurde. "Die Jungs haben noch 'ne Pizza bekommen. Essen war lecker, ihr könnt auch Spielsachen zu 'Masha and the Bear' dort kaufen. Das Restaurant hat vieles zum Entdecken und ist sehr detailverliebt zum Thema eingerichtet", so Tanja.

Zum Abschluss gab es für das Geburtstagskind noch eine "kleine Überraschung". Während im Hintergrund "Happy Birthday to you" lief, wurde ihr eine Bären-Torte serviert.