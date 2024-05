Heftiger Zwischenfall im Hause Szewczenko - Leo mit Schock-Verletzung: "Er schrie wie am Spieß"

Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) - Tanja Szewczenko (46) berichtete ihren Fans am Mittwoch von einem ziemlich schockierenden Moment, der sich im heimischen Dubai ereignet hatte: Söhnchen Leo (3) zog sich eine klaffende Wunde am Kopf zu, die eine sofortige ärztliche Behandlung erforderte.

Tanja Szewczenko (46) wirkte in ihrer Instagram-Story sichtlich angefasst. © Bildmontage: Instagram/tanjaszewczenko (Screenshots)

Der Schock war der dreifachen Mutter am Mittwoch noch deutlich anzusehen, als sie sich am Mittag in ihrer Instagram-Story gemeldet hatte, um ihren mehr als 311.000 Followern von dem erschreckenden Erlebnis zu berichten. Denn es waren dramatische Szenen, die sich bei der Auswanderer-Familie zugetragen hatten!

Demnach hatte sich der Unfall bereits vor etwa zwei Wochen ereignet, als Leo mit seinem Zwillingsbruder Luis im Garten gespielt hatte. Sichtlich angefasst schilderte Tanja, dass sie nur für einen kurzen Moment ins Innere des Hauses gegangen war, um Mückenschutzmittel zu holen, als sie plötzlich markerschütterndes Weinen vernommen habe.

Sofort eilte die ehemalige Eiskunstläuferin daraufhin zu ihren Zwillingen, als ihr Blick auf den kleinen Leo fiel, der plötzlich eine "massive Platzwunde" an seiner Stirn gehabt habe. "Ich war komplett schockiert. Er blutete wie verrückt. Er schrie wie am Spieß", erinnerte sich die 46-Jährige, die sofort ein "Tuch auf die Wunde gepresst und das halbe Haus zusammengeschrien" habe.

Weil Papa Norman Jeschke (45) ausgerechnet in dieser brenzligen Situation außer Haus war, holte Tochter Jona (13) kurzerhand Hilfe aus der Nachbarschaft, während Tanja panisch auf der Straße um Hilfe geschrien habe!