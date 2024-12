Dubai oder Deutschland? Irritationen um neues Zuhause von Tanja Szewczenko

Bleibt Tanja Szewczenko (47) mit ihrer Familie jetzt doch in Dubai? © Instagram/tanjaszewczenko (Screenshot)

"Hä? Was? Warte? …Ich komme nicht mehr mit … Ihr zieht um? … Ich dachte, es geht nach Deutschland? … neues Haus in Dubai? … Ende Januar in Deutschland? … was sind das jetzt für Kartons? … was wird verschifft? … Wieso?", schreibt der frühere "Alles was zählt" und "Unter uns"-Star zu seinem neuesten Instagram-Beitrag und spricht damit wohl fast jedem seiner Follower aus der Seele.

Aber immerhin zeigt sich die 47-Jährige einsichtig und sie gebe es zu, dass es schlimmer sein in einer Daily Soap. Doch was genau steht für die fünfköpfige Familie jetzt auf dem Programm?

"Wir haben uns entschieden, dieses Haus, wo wir sind, zu verkaufen", erklärt Tanja ihren Fans. Denn in Dubai sei es nicht unbedingt das Klügste ein Haus zu besitzen. "Weil der Markt teilweise ein anderer ist oder andere spannende Optionen bietet", führt sie weiter aus.

Allerdings sind Tanja, ihr Gatte Norman (45) sowie die Kinder Jona (13) und die Zwillinge Leo und Luis (beide 3) auch am persischen Golf nicht obdachlos. Denn dort haben die Szewczenkos bereits ein neues Haus gekauft.