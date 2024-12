Rolle rückwärts: Tanja Szewczenko verkauft Haus in Dubai und kehrt nach Deutschland zurück!

"Er hat sich hier ein gutes Netzwerk aufbauen können und viel Expertise erlangt. Dadurch hat er ein Jobangebot in Deutschland bekommen. Er hatte auch ein Angebot aus Singapur", erklärt die ehemalige Eiskunstläuferin.

"Der Prozess der beginnenden Veränderung läuft ja schon seit Sommer. Seitdem wir in Deutschland waren, kamen viele Dinge zusammen", führt die dreifache Mutter aus.

"Wir verkaufen unser Haus", teilt der frühere " Alles was zählt " und " Unter uns "-Star seinen etwa 307.000 Anhängern auf Instagram mit.

Die gesamte Familie kehrt Dubai den Rücken und zieht nach Deutschland zurück. © instagram/tanjaszewczenko

"Wir haben uns für Deutschland entschieden, weil das mit dem Tanzen einfach total matcht", so Tanja.

Aber ganz kehren die Szewczenkos den Vereinigten Arabischen Emiraten dann doch nicht den Rücken. "Wir brechen in Dubai nicht komplett die Zelte ab. Wir haben auch nicht nur das Haus verkauft, sondern wir haben auch für uns privat hier in Dubai ein neues Haus gekauft", verrät die 47-Jährige.

Dies habe sich ergeben, als Tanja und Norman nach Investitionsobjekten geschaut haben. "Wir haben Dubai im letzten Jahr einfach noch ganz anders kennengelernt."

Daher habe der Hausverkauf in Dubai, nichts mit dem neuen Abenteuer in Deutschland zu tun, was auf die fünfköpfige Familie nun zukommt.

"Es sind zwei Paar Stiefel, die sich aber zum jetzigen Zeitpunkt gut ergänzen", so die Ex-Kölnerin, die sich in der Vergangenheit schon des Öfteren genervt von Deutschland gezeigt hat, weshalb die Entscheidung, hierhin zurückzukehren doch überrascht.