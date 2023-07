Hausräumung sorgt für "Zwist": Zwillinge belagern Tanja Szewczenkos Reisebett

Tanja Szewczenko (45) wird Köln am Ende des Monats verlassen. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/tanjaszewczenko

"Heute startet Tag 2 und alle restlichen Sachen werden abgeholt. Turbulent war es gestern an Tag 1 schon und auch aufregend. Aber es lief alles wie am Schnürchen. Toi toi toi 🙏🏻🍀…", teilte die frühere Eiskunstlauf-Queen in einem Instagram-Beitrag mit.

Das Umzugsteam sei sehr nett und sie wissen, wie es geht. Auch die Familie selbst habe noch Kleiderkisten befüllt. "Meine kreativen Notizen an allen Türen und Schränken stellte sich zum einen als wirklich hilfreich heraus und zum anderen sorgte es auch hier und dar für einen Schmunzler 😜…", erklärte Tanja.

Allerdings gibt es aufgrund der Hausräumung auch ein Problem. Denn die gesamte Familie campt aktuell in der Kölner Villa. Und das sorgt für "Zwist" zwischen der Dreifach-Mama und ihren beiden Zwillingen. "Ein bisschen habe ich in der Nacht, als ich zu den Jungs bin, mein Hausbett vermisst und zwischenzeitlich lag ich im aufblasbaren Kinder-Reisebett, während die Kekse das große Luftbett belagerten", ließ die 45-Jährige ihre 303.000 Follower wissen.

Dennoch habe sie mit einigen Unterbrechungen eine Mütze Schlaf bekommen. Dementsprechend kann es am heutigen Dienstag mit der Hausräumung weitergehen.