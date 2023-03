Risse, Flecken, Schimmel: Tanja Szewczenko zeigt ihr marodes Bad

Köln – Sonntage sind zum Faulenzen da - oder zum Putzen. Zumindest stand das bei Dreifach-Mama Tanja Szewczenko (45) auf dem Plan. Im Familienbad filmte sie dann jedoch - frei von aller Scham - in die weniger vorzeigbaren Ecken.

Tanja Szewczenko (45) und Norman Jeschke (44) bauten ihr Einfamilienhaus vor zehn Jahren vor den Toren Kölns. © Montage: Screenshot/Instagram/tanjaszewczenko

Schauspielerin Tanja Szewczenko machte sich am Sonntagmorgen relativ wenig aus ihrem wenig gesellschaftsfähigen Bad und schwamm gegen den Social-Media-Trend, alles in seiner perfekten Form abzulichten: Sie filmte beim Wochenputz in genau die Ecken, die andere Influencer womöglich nie gewagt hätten zu zeigen.

Die Zwillings-Mama ließ beim Schrubben keine Ecke aus und erzählte ihren Followern, dass das Bad - genau wie das Haus - zehn Jahre alt sei. Damals sei beim Bau nicht alles rund gelaufen, so Tanja. "Teilweise haben wir auf B/C-Ware zurückgegriffen. Und leider auch auf B/C/D-Handwerker", erklärte sie.

Die Folge: marode Amaturen, rissige Ecken oder abgeplatztes Material. Zur Zeit des Hausbaus sei das Geld nicht unendlich verfügbar gewesen, weshalb die damalige "Alles was zählt"-Schauspielerin und Ehemann Norman Jeschke (44) auf qualitativ minderwertige Produkte zurückgriffen.

Schon im Eingangsbereich machen sich die damaligen Entscheidungen inzwischen bemerkbar: brüchiges Silikon an den Fugen sowie abgeplatzte Wandfarbe an der Tür. In der Dusche ging es weiter.