22.07.2023 06:00 2.836 Tanja Szewczenko beantwortet eine häufig gestellte Frage, das Foto lässt Fans wüten

In wenigen Tagen wird Tanja Szewczenko mit ihrer Familie One way nach Dubai fliegen. Die Fans interessiert vor allem eines: Was wird aus der Familienkutsche?

Von Frederick Rook

Köln/Dubai - Nur noch wenige Tage und Tanja Szewczenko (45) wird mit ihrer Familie One way nach Dubai fliegen. Ihr häusliches Hab und Gut ist bereits auf dem Weg in die Wüstenmetropole. Doch was wird aus der Familienkutsche? Tanja Szewczenko (45) wandert mit ihrer Familie noch in diesem Monat in die Wüstenmetropole Dubai aus. © Bildmontage: Instagram/tanjaszewczenko (Screenshots) Knapp 304.000 Menschen folgen der ehemaligen "Alles was zählt"-Darstellerin auf Instagram. Der neueste Beitrag auf ihrem Account: ein Foto, das Ehemann Norman Jeschke (44) zusammen mit den Zwillingen Leo und Luis (beide 2) am Steuer ihres VW T6 Multivan zeigt. Den geräumigen Pampersbomber hatte sich das Eiskunstlauf-Ehepaar erst kurz nach der Geburt der beiden Jungs zugelegt, da ihr vorheriger Wagen den Anforderungen einer kleinen Großfamilie nicht mehr gerecht wurde. Angesichts der bevorstehenden Deutschland-Flucht der Familie fragen sich nun offenbar viele Fans: "Was passiert eigentlich mit eurem Bus?" Unter dieser Überschrift liefert die 45-Jährige nun zu besagtem Foto eine ausführliche Erklärung. Tanja Szewczenko Rolle rückwärts? Tanja Szewczenko spricht von "Wiedereinzug in die Kölner Villa" Wie Tanja verrät, habe sie das fahrbare Wohnzimmer eigentlich mit in die Emirate nehmen wollen, doch daraus wird nichts! "Als wir das Angebot für die Verschiffung erhalten haben, traf uns fast der Schlag", erklärt die Dreifach-Mama. Insgesamt rund 13.000 bis 15.000 Euro hätte die frühere Spitzensportlerin auf den Tisch blättern müssen, um den Wagen überführen zu lassen. Ein goldenes Lenkrad gibt es dafür nicht. "Damit waren wir raus!", stellt Tanja klar. Rund 300.000 Menschen folgen Tanja Szewczenko inzwischen auf Instagram Fans gehen erneut wegen Kindervermarktung auf die Barrikaden Tanjas Ehemann Norman Jeschke (44) und die Zwillinge Leo und Luis (beide 2) nehmen Abschied von ihrem geliebten "Brum Brum". © Bildmontage: Instagram/tanjaszewczenko (Screenshots) Schweren Herzens wird sich die Familie also von ihrem "Brum Brum" trennen. Aber: "Der Gebrauchtwagen-Markt in Dubai ist riesig", weiß die Influencerin. Tolle, große Autos seien dort günstig zu erwerben. Auch dabei wird Tanja ihre Fans sicher wieder mitnehmen. Unter dem jetzigen Fahrzeug-Beitrag entbrannte dagegen in Windeseile mal wieder der nächste Shitstorm für die TV-Bekanntheit. Der Grund: ihre penetrante Kindervermarktung. "Warum müssen in einem Beitrag über ein Auto wieder die Kinder inszeniert werden", zeigt sich eine Userin entsetzt. Ein anderer Follower wettert: "Ihnen ist wirklich kein Thema zu schade, um Ihren Nachwuchs im Netz zu platzieren!" Tanja Szewczenko Als Tanja Szewczenko Nachricht von "richtig bösartiger Dame" findet, kontert sie sofort Eine Nutzerin holt gleich zur Generalabrechnung mit der 45-Jährigen aus: "Ich weiß nicht, wie man so handeln kann. Du warst mal sehr sympathisch, das gehört leider der Vergangenheit an!" Tanja hat den Großteil der negativen Kommentare inzwischen gelöscht und die Verfasser teilweise blockiert. Kein Wunder, denn vor diesem Thema verschließt die dreifache Marketingmama nur allzu gern ihre Augen. Ein Fan meint zu wissen warum: "Der Rubel muss schließlich rollen!"

Titelfoto: Bildmontage: Instagram/tanjaszewczenko (Screenshots)