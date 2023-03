Tanja Szewczenko liefert sich Mütter-Zoff und lässt Fans ausflippen: "Sie kacken nicht auf den Punkt"

Die Rede ist von den "Twins" - wie Tanja ihre Söhne gerne nennt - Leo und Luis. Das Problem? Die Sprösslinge liefen am Nachmittag mit vollen Windeln durch die Bude und machten eher sporadische Anstalten, sie gemeinsam mit Mama Tanja zu wechseln.

Dabei hatte es doch ein so schöner Tag werden sollen ... Denn niemand Geringeres als Ehemann Norman Jeschke (44) feiert am heutigen Donnerstag seinen Geburtstag.

Die Reaktionen ihrer Fans sprachen eine eindeutige Sprache. © Montage: Instagram/Screenshot/Tanja Szewczenko

Mit persönlichen Lobeshymnen auf ihre eigenen Kinder entfachte sie allerdings nur extremes Unverständnis bei der gebürtigen Düsseldorferin, die wenig später ihren Gegenzug startete.

"Genau. Wir haben nirgendwo feste Zeiten. Sie 💩 ehrlich gesagt auch nicht auf Punkt und ich möchte dafür auch keine festen Zeiten einplanen", verteidigte sich Tanja in ausbaufähigem Kölsch, die in Leo und Luis ihren absoluten Lebenstraum sieht ... Autsch!

"Das sind so Nachrichten, da geht mir die Hutschnur hoch! Das ist so übergriffig und unrelevant" [Anm. d. Red.: Rechtschreibung übernommen], urteilte die 45-Jährige.

In gewohnter Manier präsentierte die ehemalige "Alles was zählt"-Darstellerin auch am Donnerstag lediglich die Fan-Reaktionen, die ihre eigene Meinung bestätigten und zur Belustigung der Unbekannten dienten. "Das hat meinen Tag erhellt! Danke dafür", sprang ihr eine belustigte Mama zur Seite.