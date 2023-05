Der nächste Brite für Taylor Swift: Hat das Pop-Sternchen eine neue Romanze am Start?

Nashville - Erst Anfang Mai wurde bekannt, dass Pop-Sängerin Taylor Swift (33) und Schauspieler Joe Alwyn (32) nach sechs Jahren Beziehung fortan getrennte Wege gehen. Die mehrfache Grammy-Gewinnerin konnte offenbar relativ schnell einen Haken hinter die Sache setzen und will bereits am Wochenende ihren neuen Freund der Öffentlichkeit vorstellen.

Sängerin Taylor Swift (33) will ihren neuen Lover, den Sänger Matty Healy (34), am Wochenende bei ihrem Tour-Auftritt in Nashville präsentieren. © Daniel Deslover/ZUMA Press Wire/dpa

Taylors angeblicher "Neuer" ist diesmal kein Schauspieler, sondern ebenfalls Sänger, und zwar der Frontmann der Indie-Rock-Band "The 1975", Matty Healy (34).

Was Healy und Ex-Freund Alwyn allerdings gemeinsam haben, ist ihre britische Herkunft. Lässt sich hier vielleicht eine Vorliebe der 33-jährigen US-Künstlerin für den Dialekt von der Insel erkennen? Ihre weiteren drei britischen Ex-Freunde - Harry Styles (29), Calvin Harris (39) und Tom Hiddleston (42) - legen den Verdacht jedenfalls nahe.

Wie aus einem Bericht des britischen Magazins "The Sun" hervorgeht, sollen sich Healy und Swift bereits vor knapp zehn Jahren eine kurze Zeit lang gedatet haben. Damals habe es zwischen den beiden allerdings noch nicht gefunkt.

Jetzt scheint für die beiden Musiker jedoch der perfekte Zeitpunkt für eine gemeinsame Romanze gekommen zu sein. Eine anonyme Quelle berichtet gegenüber "The Sun" über die erste harmonische Zeit in der noch jungen Beziehung. Da derzeit beide auf Tournee sind, sei zwar viel per Video-Anruf kommuniziert worden, aber Swift und Healy seien über beide Ohren ineinander verliebt.