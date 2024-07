Taylor Swift in Hamburg: Alles, was Ihr zu den Konzerten wissen müsst!

Hamburg - "Swifties" im Ausnahmezustand ! In dieser Woche verwandelte Taylor Swift (34) Gelsenkirchen bereits in "Swiftkirchen". Als Nächstes steht Hamburg auf ihrem Tourplan: Am Dienstag (23. Juli) und Mittwoch (24. Juli) wird der US-Popstar im Volksparkstadion auf der Bühne stehen.

Nächtigen wird die 34-Jährige dann natürlich besonders luxuriös in der Präsidentensuite des Vier Jahreszeiten Hotel an der Binnenalster. Hier hatte es sich zuletzt auch schon Kim Kardashian (43) gemütlich gemacht.

Die Elbphilharmonie machte am Mittwoch schon mal den Anfang und zeigte sich in einem Instagram-Post im Glitzer-Look, um die Sängerin und ihre "Swifties" willkommen zu heißen. "Hamburg wird Swiftburg. Na endlich!", stimmten die Fans bereits ein.

Besonders wichtig für die Anreise: Am besten lasst Ihr das Auto stehen! Denn Parkplätze werden an beiden Tagen nicht zur Verfügung stehen. An der Trabrennbahn wird lediglich ein Drop-off-Bereich eingerichtet. Wenn möglich, solltet Ihr also auf Bus und Bahn umsteigen: Das Konzertticket beinhaltet die Hin- und Rückfahrt im hvv -Gebiet.

Generell ist es nicht erlaubt, Essen, Regenschirme oder professionelles Kameraequipment mitzunehmen. Auch Getränke lasst Ihr am besten zu Hause. Wer keine Stehplatz-Karte hat (dort stehen Becher bereit), kann außerdem eine Weichplastikflasche ohne Deckel (max. 500 Milliliter) mitbringen, um sich diese mit Wasser aufzufüllen.

Das Wichtigste: Fans dürfen Taschen in DIN-A4-Größe mit ins Stadion bringen und Plakate dürfen eine Größe von DIN A3 nicht überschreiten!

Wer den richtigen Eingang gefunden hat, kann bereits ab 16 Uhr ins Stadion. Beginn ist dann um 18.15 Uhr mit der Vorband Paramore ("Still Into You", "Misery Business"). Anschließend kommt Taylor Swift für mehr als drei Stunden auf die Bühne. Das Show-Ende wird gegen 23 Uhr erwartet.

Rund um die Konzerte gibt es natürlich auch noch so einige "Swiftie"-Events. So veranstaltet das Uebel & Gefährlich am Samstag eine "Warm-up-Party".

Und wer nach dem Stadionbesuch noch nicht genug hat, kann im Anschluss an beide Konzerte zur After-Show-Party in den Kent Club in der Holstenstraße.