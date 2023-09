So lustig kann Liebeskummer sein: Die TV-Tipps für Euren Samstag!

Dresden - Magisch, witzig und inspirierend: So lässt sich das heutige TV-Programm kurz und knackig zusammenfassen. Warum ich Euch aber von einem Programmpunkt - der parallel auf drei Sendern läuft!!!! - abraten würde, erfahrt Ihr in meinen Tipps.

Bei mir ist mal wieder das "Harry Potter"-Fieber ausgebrochen. Nach einem Besuch des Theaterstücks in Hamburg (großartig!), sowie dem Lesen von Tom Feltons Biografie (er mimt den Draco Malfoy) will ich dieser zauberhaften Welt noch nicht den Rücken kehren. Da kommt mir Harry Potter und der Gefangene von Askaban (2004) also gerade recht!

Was könnte es zum Samstagabend für alle Nicht-Harry-Potter-Fans Schöneres geben als eine unterhaltsame Komödie? In Nie wieder Sex mit der Ex (2008) geht es um den harten Prozess des Verlassenwerdens. Zur Besetzung gehören Jason Segel, Mila Kunis, Kristen Bell sowie Paul Rudd. Wir sagen: So lustig kann Liebeskummer sein!

20.15 Uhr, ZDFneo