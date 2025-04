27.04.2025 06:52 TV-Tipps: Bei dieser Kult-Serie ist Umschalten angesagt

In den TAG24-TV-Tipps lest Ihr, was Ihr heute am Sonntag (27. April 2025) nicht verpassen solltet.

Von Saskia Hotek

Deutschland - Von einer kurzen Woche in die nächste: Damit uns das nicht zu stressig wird, sollte der Sonntag zur Entspannung genutzt werden. Damit Ihr vom Fernseher auch gut unterhalten werdet, sind hier meine TV-Tipps. Pflichttermin Christine Collins (Angelina Jolie, 49) sucht in "Der fremde Sohn" nach ihrem Kind. © Universal Pictures Es klingt nach einem Albtraum, den Christine Collins (Angelina Jolie, 49) in Der fremde Sohn (2008) durchlebt. Ihr Sohn Walter verschwindet spurlos. Ein paar Monate später bringt ihr die Polizei einen Jungen nach Hause. Weil Christine erklärt, das Kind sei nicht ihr Sohn, wird sie in die Psychiatrie eingewiesen, von wo aus sie für die Wahrheit kämpft. 20.15 Uhr, Arte Geheimtipp Mal sehen, wie viele Körbe die Niners Chemnitz gegen Alba Berlin werfen. © imago/eibner Es muss nicht immer Fußball sein: In der Basketball-Bundesliga wartet an diesem Sonntag ein Highlight-Spiel: Niners Chemnitz gegen Alba Berlin. Während für die Berliner die Saison bisher mäßig verläuft, spielen die Niners weiter oben mit. Das Schöne am Basketball ist, dass sich innerhalb weniger Minuten ein Spiel komplett drehen kann. Deshalb ist Spannung fast immer garantiert. 16.30 Uhr, Welt Bloß nicht! David Tennant ist einer der zahlreichen Schauspieler, der "Doctor Who" verkörpert hat. © TELE5 Wer diese TV-Tipps des Öfteren liest, dürfte schon mitbekommen haben, dass ich ein Fan von britischen Serien bin. Doch an ein Kult-Format komme ich seit jeher nicht ran: Doctor Who (seit 1963). Die Science-Fiction-Serie hat auf der Insel einen so hohen Stellenwert wie hierzulande der "Tatort". Die Abenteuer des Doctors, der durch Zeit und Raum reist, sind mir allerdings zu abgedreht. 14.15 Uhr, Tele5 Streaming Fred (Wilson Gonzalez Ochsenknecht, 35) und seine Freunde verteidigen ihren "Späti". © ZDF/Norman Keutgen Als sein Freund Hakan (Sahin Eryilmaz, 41) wegen eines Notfalls in die Türkei muss, übernimmt Fred (Wilson Gonzalez Ochsenknecht, 35) kurzerhand dessen Späti (2025). Doch die plötzliche Verantwortung bringt ihn schnell an seine Grenzen. Alles geht irgendwie schief und dann steht auch noch die prominente Kundschaft ständig auf der Matte. Für die Zuschauer ein unterhaltsamer Zeitvertreib! ZDF-Mediathek Viel Spaß und gute Unterhaltung wünscht die TAG24-Redaktion!

