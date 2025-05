Einfach lebensfremd: Diese TV-Familie ist nicht zum Aushalten

Schon oft gesehen und doch immer wieder bezaubernd: Wenn die Fantasy-Reihe um den weltbekannten Magier mit der blitzförmigen Narbe im TV-Programm auftaucht, muss ich einfach einschalten. Dieses Mal wird der Hogwarts-Schüler im fünften Teil - auch genannt Harry Potter und der Orden des Phönix (2007) - mit einer neuen Lehrerin konfrontiert, die abscheuliche Dinge anstellen will.

Es ist ein Actionklassiker, für den es sich wach zu bleiben lohnt: Auf der Jagd nach dem geheimnisvollen Bösewicht "Cobalt" reist Superagent Ethan Hunt (Tom Cruise) in Mission: Impossible - Phantom Protokoll (2011) nach Moskau, um die Identität der Zielperson zu klären. Ein plötzlicher Bombenanschlag durchkreuzt jedoch die Pläne und lässt einen Wettlauf gegen die Zeit beginnen.

Wenn "Rooobert" und seine Carmen wieder über den Bildschirm flimmern, sollte man schnell den Sender wechseln. Es ist nicht auszuhalten, wie lebensfremd sich das Paar mit seinen zwei Kindern in der Serie Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie der Öffentlichkeit präsentiert. Kein Wunder, dass auch die Quoten spürbar nach unten gehen.

Drohender Bruch einer Tradition: In der neuen Serie The Four Seasons machen drei Ehepaare zu jeder Jahreszeit gemeinsam Urlaub. Doch eine bevorstehende Trennung trübt das Verhältnis der Gruppe und lässt alte Geheimnisse wieder hochkochen.