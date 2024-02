Innige Küsse und Liebes-Ständchen: Taylor Swift feiert Super-Bowl-Sieg mit Travis Kelce – dann gibt es eine Premiere

Las Vegas (Nevada/USA) - Was für eine Woche: Zuerst gewann sie zum vierten Mal einen Grammy für das Album des Jahres , dann wurde seine Mannschaft erneut zum Super-Bowl-Champion gekürt. Wenn das mal keine Gründe zum Feiern sind!

Nach dem Super Bowl fielen sich Taylor Swift (34) und Travis Kelce (34) in die Arme. © John Locher/AP/dpa

Und somit ging es für Taylor Swift (34) und Travis Kelce (34) noch am Sonntagabend nach dem großen Spiel in den "XS Nightclub" in Las Vegas. Und dort wirkten die beiden verliebter denn je.

Wie mehrere Videos auf verschiedensten Social-Media-Plattformen zeigen, besangen sich die beiden unter anderem auch zu Swifts Hits "Love Story" und "You Belong With Me".

Ihre Finger konnten die Turteltäubchen den gesamten Abend über kaum bei sich behalten. Immer wieder kuschelte sich die Musikerin an den Sportler, von der Feier kursieren etliche Kussbilder im Netz.

Einen ganz besonderen Liebesbeweis machte die "Karma"-Interpretin ihrem Travis dann jedoch schließlich am Montagabend (Ortszeit) – und teilte den Tight End auf TikTok.