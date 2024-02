Taylor Swift gewinnt Grammy für das beste Album und bricht damit Rekorde!

Taylor Swift (34) hält jetzt den Rekord für die meisten Grammys für das beste Album. © Kevin Winter/Getty Images for The Recording Academy/AFP

Die US-Sängerin wurde bei der Gala in Los Angeles am Sonntagabend für ihr Album "Midnights" ausgezeichnet. Die 34-Jährige überholte damit die Musiklegenden Frank Sinatra (†82), Paul Simon (82) und Stevie Wonder (73), die den Grammy für das beste Album jeweils dreimal gewonnen hatten.

Swift, die ihren Produzenten Jack Antonoff (39) und ihre mitnominierte Kollegin Lana Del Rey (38) mit auf die Bühne nahm, sagte in ihrer Dankesrede, die Auszeichnung sei ein wunderbarer Moment, aber vergleichbar mit anderen Momenten bei ihrer Arbeit - von der "Probe mit meinen Tänzern oder meiner Band bis hin zur Vorbereitung auf eine Reise nach Tokio um ein Konzert zu geben".

"Für mich ist die Arbeit die Auszeichnung", fügte Swift hinzu. "Ich liebe es so sehr. Es macht mich so glücklich. Es überwältigt mich unglaublich, dass es auch einige Menschen glücklich macht, die für diese Auszeichnung gestimmt haben."

Bei der Gala hatten sich schon zuvor alle Augen auf Swift gerichtet: Sie war mit insgesamt sechs Nominierungen ins Rennen gegangen. Ihr Album "Midnights" wurde auch als bestes Pop-Album ausgezeichnet.