Sie streckt frech die Zunge raus: Superstar stiehlt mit Photobombing allen die Show

Für eine weitere Riesen-Überraschung sorgte die "Cruel Summer"-Sängerin dann ebenfalls am Abend. Denn Kelce war später der auch der Gastgeber des "Tight Ends and Friends"-Konzerts.

Wie die New York Post berichtet, streckte die Grammy-Gewinnerin frech die Zunge raus und grinste in die Kamera.

Während dieser ein Foto mit seinen Fans machte, blickte jemand ganz besonderes im Hintergrund in die Kamera - und photobombte das Bild!

Seit 2023 sind Taylor Swift und Travis Kelce ein Paar. © BRUCE BENNETT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Die anwesenden Gäste konnten sich unter anderem über Auftritte von Taylor Lewan, Graham Barham und Sophia Scott freuen - aber auch von Taylor Swift persönlich!

Eigentlich war ihre Performance gar nicht geplant. Doch auf der Bühne gestand sie, dass die Idee nach "ein paar Drinks" entstand.

Als ihr dann ein Freund spontan seine Gitarre auslieh, war für die 35-Jährige klar: Sie muss auf die Bühne.

Sofort wurde sie von jubelnden Fans begrüßt, die es kaum fassen konnten. Swift spielte ihren Hit "Shake It Off" aus dem Jahr 2014 - in einer Akustikversion.

Es war ihr erster Auftritt, nachdem sie vor wenigen Wochen ihre Masters zurückgekauft hatte. Diese - also die Rechte an ihren ersten sechs Alben - waren vor Jahren ohne Swifts Zustimmung an Scooter Braun verkauft worden.

Seitdem kämpfte sie darum, diese zurückzuerwerben - und dieses Jahr hatte sie endlich Erfolg.