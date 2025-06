Riesen-Tattoo auf der Stirn? Taylor Swifts verrückte Idee nach Mega-Deal

USA - Ein riesiges Tattoo mitten auf der Stirn? Das hat Popstar Taylor Swift (35) vor - zumindest, wenn man ihrem emotionalen Brief Glauben schenkt.

Alles in Kürze

Taylor Swift (35) besitzt nun die Rechte an all ihren Werken aus ihrer Karriere. © FRAZER HARRISONGETTY IMAGES NORTH AMERICAGetty Images via AFP

Denn die Sängerin kaufte erst vor wenigen Tagen ihre "Master-Aufnahmen" zurück, die vor sechs Jahren ohne ihre Zustimmung verkauft worden waren.

Wie Page Six berichtete, besitzt sie nun alle Rechte an ihrer Musik und an den Inhalten, die sie im Laufe ihrer jahrzehntelangen Karriere produziert hat.

Mit einem Instagram-Post und einem Brief auf ihrer Website verkündete sie die frohe Botschaft an ihre Fans.

Darin dankte sie ihnen für die jahrelange Unterstützung. Auch über ihr mögliches erstes Tattoo schrieb Swift in ihrer Nachricht. Denn Shamrock Capital - die Investmentgesellschaft, die der 35-Jährigen ihre "Master-Aufnahmen" zum Kauf anbot - möchte sie in bleibender Erinnerung behalten.

So schrieb die "The Man"-Interpretin, dass sie sich das Logo der Firma - ein Kleeblatt - mitten auf die Stirn tätowieren lassen möchte.

"Ich werde für immer dankbar sein gegenüber allen bei Shamrock Capital, die die ersten Menschen waren, die mir das überhaupt angeboten haben. (...) Mein erstes Tattoo könnte einfach ein riesiges Kleeblatt mitten auf meiner Stirn sein", so der Popstar.

Ob sie das ernst meint oder doch eher einen Scherz machte, bleibt abzuwarten.