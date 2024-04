Taylor Swift feiert Comeback auf TikTok!

Seit Donnerstag ist die Musik von Taylor Swift (34) wieder auf TikTok verfügbar. (Archivbild) © Shanna Madison/Zuma Press/dpa

Ende Januar hatte "Universal Music" mitgeteilt, dass man sich mit TikTok nicht auf eine neue Lizenzvereinbarung einigen konnte, unter anderem wegen zu niedriger Gebühren. In der Folge verschwand die Musik vieler Künstler, die bei dem Label unter Vertrag stehen - so auch die Hits von Taylor Swift.

Am Donnerstag dann das Comeback: Wie "BBC" berichtete, sind die Lieder der 34-Jährigen seither wieder verfügbar. Die von anderen Universal-Künstlern allerdings nicht.

Das liege daran, dass die "Shake It Off"-Sängerin laut Vertrag das Copyright an ihren eigenen Songs habe. So habe sie sich offenbar unabhängig von Universal mit TikTok einigen können.

Der Zeitpunkt für ihre Rückkehr in die Welt der Kurzvideos könnte dabei nicht besser sein, denn am 19. April erschient ihr neues Album "The Tortured Poets Department".