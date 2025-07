Travis Kelce lässt Fans ausflippen: Erste gemeinsame Insta-Bilder mit Taylor Swift

Das vielleicht berühmteste Promi-Paar der aktuellen Zeit: Erstmals lud der NFL-Star private Pärchen-Bilder auf seinen Instagram-Account hoch. © Screenshot/Instagram/killatrav

Nicht nur die Fans beider Seiten freuten sich über die Fotos, auch die Liga selbst sprang in die Kommentar-Leiste und postete zwei rote Herzen.

Auch Spielern anderer NFL-Mannschaften blieben die Bilder nicht lange verborgen. Der neben Kelce wohl mit bekannteste Tight End, George Kittle (31) von den San Francisco 49ers, kommentierte mit einem "Salut"- und einem "Hang loose"-Emoji.

Die beiden standen sich im Februar 2024 im Super Bowl gegenüber. Damals gewann Travis Kelce mit den Kansas City Chiefs das Finale in der Verlängerung.

Auch der Quarterback der Chiefs, Patrick Mahomes (29), ließ nicht lange auf sich warten und schickte auch seinerseits Bizeps- und Herz-Symbole an seinen Freund und Team-Kollegen. Und der einstige Musiksender "MTV" kündigte an, einige der gezeigten Fotos ausdrucken und an die Wand hängen zu wollen.

Viel mehr Bilder aus der "Offseason" werden wohl nicht mehr in diesem Jahr zu erwarten sein. In gut zwei Wochen startet der amtierende Super-Bowl-Vize aus Kansas City in die Vorbereitungsspiele.

Wer aber weitere Updates zu seiner Beziehung mit Swift haben möchte, kann ja in den Video-Podcast "On the New Heights" reinhören und -schauen. Dort spricht er mit seinem Bruder Jason (37) immer wieder auch über seine weltberühmte Partnerin.