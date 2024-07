Taylor Swift hatte keine Ahnung: Das beeindruckte den US-Megastar bei den Shows in München

München - Vergangenes Wochenende spielte Taylor Swift (34) zwei Konzerte in München . Eine Sache überraschte sie dabei, wie sie nun verriet.

Taylor Swift (34) bei einem ihrer Auftritte im Münchner Olympiastadion. © Lennart Preiss/dpa

Es sei eine "magische Erfahrung" gewesen, in München zu spielen, schrieb der US-Megastar auf Instagram am Mittwochabend.

Die 74.000 Menschen, die bei ihren beiden Auftritten im Olympiastadion dabei waren, seien so "leidenschaftlich" und "großzügig" gewesen.

Doch was die Sängerin am meisten an der bayerischen Landeshauptstadt beeindruckte: Die mehreren zehntausend Fans, die die Konzerte vom Olympiaberg und den umliegenden Wiesen aus jeden Abend verfolgten.

"Ich hatte keine Ahnung, bevor ich nach München kam, dass es hinter dem Stadion einen riesigen Park gibt", verriet Taylor Swift.