Taylor Swift in Hamburg: Einlass beginnt, Innenraum füllt sich

Seit einigen Tagen bereitet sich Hamburg auf die zwei Mega-Konzerte von Taylor Swift im Volksparkstadion vor. Alles, was Ihr jetzt noch schnell wissen müsst.

Von Franziska Rentzsch

Hamburg - Hamburg wird Swiftburg! Schon seit einigen Tagen bereitet sich die Hansestadt auf die zwei Mega-Konzerte von US-Popstar Taylor Swift (34) im Volksparkstadion vor.

In einer Animation glitzerte die Hamburger Elbphilharmonie bereits vor einigen Tagen mit Taylor Swift um die Wette. © Robin van Lonkhuijsen / ANP / AFP, Screenshot/Instagram/elbphilharmonie (Bildmontage) Am Dienstag (23. Juli) und Mittwoch (24. Juli) werden insgesamt rund 100.000 Konzertbesuchende erwartet. Über Taylor Swifts Aufenthalt in Hamburg ist bis nur wenig bekannt. Sie soll aber bereits am Montagvormittag angereist sein und in der luxuriösen Präsidentensuite des Hotels Vier Jahreszeiten an der Binnenalster wohnen. Informationen zur Anreise und den Einlassregeln für beide Konzerte haben wir hier für Euch zusammengestellt. Taylor Swift Taylor Swift in Hamburg: Alles, was Ihr zu den Konzerten wissen müsst! Über alles Weitere berichtet TAG24 heute in einem Liveticker:

23. Juli, 17.32 Uhr: Innenraum füllt sich

Langsam verziehen sich die Regenwolken über dem Volksparkstadion. Der Innenraum füllt sich stetig und die ersten Fans ziehen ihre Regenponchos wieder aus und können endlich ihre glitzernden Outfits präsentieren.

23. Juli, 16.17 Uhr: Unwetter-Warnung!

Die WarnApps schlagen Alarm. Für ganz Hamburg besteht eine amtliche Unwetterwarnung vor schwerem Gewitter mit heftigem Starkregen und Hagel. Die Warnung gilt ab sofort bis 17 Uhr. Vor dem Volksparkstadion ist bereits Donner zu hören.

23. Juli, 16.14 Uhr: Einlass beginnt verspätet

Der Einlass für die Fans beginnt 14 Minuten verspätet.

Endlich werden die teils seit Stunden wartenden Fans eingelassen. © Franziska Rentzsch/TAG24

23. Juli, 15.42 Uhr: So fahren die Busse nach dem Konzert

Die Hochbahn setzt ab 15.50 Uhr insgesamt 14 Gelenkbusse für die Anfahrt ein, sagte ein Sprecher zu TAG24. Sie werden auch nach dem Konzert für die Rückfahrt bereitstehen. Die letzte Abfahrt zur S-Bahn ist um 0.45 Uhr geplant. Der Konzertveranstalter habe aber mitgeteilt, dass es auch eine Viertelstunde länger dauern könne, so ein Hochbahnsprecher. Dann werde der letzte Bus um 1 Uhr fahren.

23. Juli, 15.32 Uhr: Regenponchos an

Christin (40) begleitet ihre Tochter Lena (14) auf ihr erstes Taylor-Swift-Konzert. "Ich freu mich am meisten darauf, Taylor zu sehen!", so Lena, die ihr Outfit passend zum Red-Album ausgewählt hat. Einziger Wermutstopfen: das Wetter. Bereits eine halbe Stunde vor dem offiziellen Einlass um 16 Uhr müssen beide ihre Regenponchos anziehen. "Das ist natürlich schade, aber man ist dankbar, dass man überhaupt hier ist", so Lena.

Christin (40) und Lena (14) haben sich gut auf den Regen vorbereitet. © Franziska Rentzsch/TAG24

23. Juli, 15.24 Uhr: Gewitter im Anmarsch

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor starkem Gewitter im Bereich Bahrenfeld. Es kann Sturmböen und Starkregen geben. Die ersten Regentropfen fallen bereits vor dem Volksparkstadion.

23. Juli, 15.12 Uhr: Es geht los!

Die ersten dürfen rein! Wer ein VIP-Ticket hat, kann sich über den Beginn des Einlasses freuen.

23. Juli, 15.09 Uhr: Gespanntes Warten

Noch sind die Tore geschlossen. Doch jeden Moment müsste sich die Schlange für die VIP-Ticket-Inhaber öffnen, die bereits einige Hundert Meter lang ist. Die ersten in der Reihe waren bereits vor 6 Uhr da.

Die Warteschlange vor dem Volksparkstadion ist lang. © Franziska Rentzsch/TAG24

23. Juli, 13.32 Uhr: In wenigen Stunden beginnt der Einlass – was ist erlaubt?

Der Veranstalter hat alle verbotenen Gegenstände noch einmal aufgelistet. © Screenshot/Instagram/karstenjahnke (Bildmontage) In wenigen Stunden ist es so weit: Dann beginnt der Einlass ins Volksparkstadion. Regulär öffnen die Türen um 16 Uhr, eine Stunde vorher können die Besitzer und Besitzerinnen von VIP-Tickets bereits in die Location. Höchste Zeit also, noch mal eure Taschen und Outfits zu checken, denn diese Gegenstände dürfen nicht mit ins Stadion: Taschen, die die DIN-A4-Größe überschreiten, Plakate größer als A3, Essen, Regenschirme, professionelles Kameraequipment, Helme, Krachmacher, Lichter und Taschenlampen sowie große Powerbanks. Auch nicht erlaubt sind Kleidung, Kostüme oder persönliche Gegenstände, die die Sicht anderer Personen einschränken könnten. Und auch Getränke lasst ihr am besten zu Hause. Wer keine Stehplatz-Karte hat (dort stehen Becher bereit), kann allerdings eine Weichplastikflasche ohne Deckel (max. 500 Milliliter) mitbringen, um sich diese mit Wasser aufzufüllen. Taylor Swift Heute erstes Deutschland-Konzert: Taylor-Swift-Fans warten schon seit Stunden auf ihr Idol Denkt auch daran, Bargeld mitzunehmen. Denn die Kartenzahlung kann nicht garantiert werden.

23. Juli, 12.53 Uhr: Fans reisen mit "Swiftie-Train" an

Fans wird empfohlen, bei der Anreise auf den Öffentlichen Nahverkehr umzusteigen. © Rabea Gruber/dpa Auch die Hamburger Hochbahn ist im Taylor-Swift-Fieber und funktionierte ihre Züge in Richtung Stellingen kurzerhand zu "Swiftie-Trains" um. Auf den Monitoren wurden Fans mit Songtexten von Taylor Swift begrüßt. Von Stellingen aus ist das Volksparkstadion nur noch einen Fußmarsch oder eine Shuttle-Busfahrt entfernt. Das Konzertticket beinhaltet die Hin- und Rückfahrt im hvv-Gebiet.