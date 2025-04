Schauspielerin schwärmt von Taylor Swift: Popstar spendet große Summe für kranke Kinder

USA - Eine Schauspielerin schwärmte von Taylor Swift (35), die, "ohne mit der Wimper zu zucken", eine beträchtliche Summe an eine Kinderhilfsorganisation spendete.

"Chris [Pompeos Ehemann, Anm. d. Red.] und ich haben damals viel Freiwilligenarbeit für das Kinderkrankenhaus Los Angeles geleistet. Dort gibt es ein tolles Programm, bei dem Musik für die Babys auf der Neugeborenen-Intensivstation und für die Eltern gemacht wird, die den ganzen Tag arbeiten müssen und nicht bei ihren Kindern sein können", so Pompeo.

Zu diesem Zeitpunkt engagierten sich Pompeo und ihr Ehemann ehrenamtlich in einem Kinderkrankenhausprogramm.

Wie People berichtete, war die 55-Jährige am Mittwoch zu Gast in der "Jennifer Hudson Show" und sprach dort über die außergewöhnliche Großzügigkeit von Swift.

NEILSON BARNARDGETTY IMAGES NORTH AMERICAGetty Images via AFP

Taylor Swift (35) ist selbst ein großer Fan von "Grey’s Anatomy". © MATT WINKELMEYERGETTY IMAGES NORTH AMERICAGetty Images via AFP

Sie erklärte, dass das Personal die Stimmen der Eltern aufnimmt, diese zu Songs verarbeitet und dann den Kindern vorspielt. Dies hilft den Babys bei der Entwicklung, wenn Mama und Papa gerade nicht da sein können.

All dies erzählte sie der "Cruel Summer"-Sängerin und fügte hinzu, dass die Organisation dringend Geld brauche. Also fragte sie Swift, ob sie ihr einen Scheck für die Organisation ausstellen könne.

Und tatsächlich: Nach wenigen Minuten kam die 35-Jährige zu der Schauspielerin zurück und händigte ihr einen aus.

"Sie kannte mich 20 Minuten und stellte mir, ohne mit der Wimper zu zucken, einen Scheck aus", so die 55-Jährige begeistert.

Taylor Swift ist für ihre Großzügigkeit bekannt. Allein im Rahmen ihrer "The Eras Tour" spendete sie über 185 Millionen Euro an ihre Crew. Zudem unterstützte sie zahlreiche Wohltätigkeitsorganisationen, darunter die britische Tafel und die Opfer der Waldbrände in Los Angeles.

Darüber hinaus ist Taylor Swift ein großer Fan von "Grey’s Anatomy", sogar eine ihrer Katzen trägt den Namen "Meredith" – benannt nach Pompeos Serienrolle.