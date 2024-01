Taylor Swift knackt Elvis-Rekord!

Los Angeles - Mit 68 Wochen an der Spitze der Billboard-Charts hat Sängerin Taylor Swift (34) einen Rekord von Rock-'n'-Roll-Legende Elvis Presley (†42) gebrochen.

Taylor Swift (34) belegt in der insgesamt 68. Woche den ersten Platz der Billboard-Charts. © Ed Zurga/FR34145 AP/AP

Ganze 67 Wochen lang stand Elvis im Zeitraum zwischen 1956 und 2002 auf Platz eins in den Charts. Mit ihrem aktuellen Album "1989 (Taylor's Version)" ist die 34-Jährige nun in der insgesamt 68. Woche ganz oben, wie "Billboard" am Sonntag berichtete.

Einzig "The Beatles" liegen noch vor der erfolgreichsten Künstlerin des Jahres 2023. Die Kult-Band verbrachte zwischen 1964 und 2001 sogar 132 Wochen an der Spitze der Top-200-Albumcharts.

Dass die Popsängerin auch diese Hausmarke knacken kann, ist nicht ausgeschlossen.

Ihr neustes Album belegt nun seit insgesamt fünf Wochen den ersten Platz und liegt damit immerhin noch sechs Wochen hinter ihrem Album "Fearless" aus dem Jahre 2008, das ganze elf Wochen lang die Charts beherrschte.