Mehrere tote Kinder nach Workshop-Horror: Taylor Swift unter Schock

Southport (Vereinigtes Königreich) - Am gestrigen Montag ereignete sich eine grausame Messerattacke im englischen Southport . Drei Kinder (†6, †7, †9) kamen dabei ums Leben, acht weitere wurden verletzt – einige von ihnen befinden sich noch immer in einem kritischen Zustand. Sie alle hatten sich zum Zeitpunkt der Tat auf einem "Taylor Swift" -Workshop befunden. Nun äußerte sich die Musikerin zu dem schlimmen Vorfall.

Taylor Swift (34) ist nach der grausamen Tat am Boden zerstört. © Bildmontage: Instagram/Screenshot/taylorswift, Jordan Strauss/Invision via AP/dpa

"Das Grauen des gestrigen Anschlags in Southport überrollt mich immer wieder, und ich stehe völlig unter Schock", schrieb die 34-Jährige in einer Instagram-Story am Dienstagmittag.

Sie trauere um den "Verlust von Leben und Unschuld" und könne sich das Ausmaß des entsetzlichen Traumas "das allen, die vor Ort waren, den Familien und den Ersthelfern zugefügt wurde" nicht vorstellen.

"Das waren doch nur kleine Kinder in einem Tanzkurs", so Swift niedergeschlagen und verständnislos.

Sie wisse nicht, wie sie den betroffenen Familien jemals ihr Mitgefühl für das, was passiert ist, ausdrücken soll.