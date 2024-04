Taylor Swift veröffentlicht Doppelalbum: Das Thema ist keine Überraschung

USA - Liebeskummer ist das große Thema des neuen Albums von Taylor Swift (34), das der Superstar am Freitag veröffentlicht hat.

Taylor Swift (34) hat neue Musik veröffentlicht - ein Doppelalbum mit 31 Songs. © Danish Ravi/Zuma Press/dpa

Musikalisch betritt die 34-Jährige, die für "The Tortured Poets Department" wieder eng mit dem US-amerikanischen Musiker Jack Antonoff zusammengearbeitet hat, neue Wege. Das elfte Studioalbum von Swift ist von melancholischem, keyboardlastigem Retro-Softpop bestimmt.

Zwei Stunden, nachdem Swift in der Nacht die erste Version des neuen Albums mit 16 Liedern veröffentlicht hatte, gab es eine Überraschung: Die Musikerin brachte eine weitere Version mit dem Zusatz "The Anthology" und weiteren Titeln, insgesamt 31, heraus. Swift schrieb dazu, dass "The Tortured Poets Department" ein Doppelalbum sei.

Zu den Themen des Albums schrieb Swift am Freitag auf Instagram: "Diese Autorin ist der festen Überzeugung, dass unsere Tränen in Form von Tinte auf einem Blatt heilig werden. Wenn wir unsere traurigste Geschichte ausgesprochen haben, können wir uns von ihr befreien. Und dann bleibt nur noch die gequälte Poesie zurück."