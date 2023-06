Temptation-Island-Verführerin Nora: Sehen wir sie bald am Ballermann?

Nora (34) will mit ihrem Song "Heute wird geschluckt" am Ballermann durchstarten. © Screenshot/Instagram/supergirl_nora

Die Leipzigerin ist beruflich als Tänzerin deutschlandweit unterwegs. Zuletzt hat Nora auch bei einigen Auftritten von Calvin Kleinen (31) mit ihren sexy Tanzmoves performt. Sogar in Calvins Musikvideo seines neuen Partysongs "Blau auf dem Bau" war die Sächsin zu sehen.



Hat die Verführerin sich davon inspirieren lassen?

Am gestrigen Samstagabend verkündete Nora, dass sie jetzt unter die Ballermann-Sänger geht.

Eine kurze Hörprobe gibt es schon für ihre Fans auf Instagram: "Wir feiern und ich will ein bisschen mehr von dir, heute wird geschluckt." Ein Text, der den Party-Urlaubern mit ein paar Sangrias intus sicherlich gut über die Lippen geht.

Der Song mit dem Titel "Heute wird geschluckt" soll in zehn Tagen von der Temptation-Island-Verführerin veröffentlicht werden.

Ihren ersten Live-Auftritt hatte die Ex-Bachelor-Kandidatin am Samstagabend auf dem Ballermann-Festival in Schweinfurt. Davor war die sonst so entspannte Nora ziemlich aufgeregt, erzählte sie ihren Followern auf Instagram:

"Live Performance vor echten Menschen, ich hab so Angst davor. Das ist mit das Aufregendste, was ich je in meinem Leben gemacht habe. Ich hab schon viele Dinge gemacht, wo ich wirklich ins kalte Wasser gesprungen bin, aber das Wasser ist nicht nur kalt, das ist einfach nur gefrorenes Wasser. Ich hab so Angst."